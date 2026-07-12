Zmarł republikański senator Lindsey Graham. Miał 71 lat

„Amerykański senator Lindsey Graham zmarł wczoraj po krótkiej i nagłej chorobie” - poinformowało jego biuro. Polityk Partii Republikańskiej zasiadał w Senacie od 2003 r. reprezentując Karolinę Południową. Wcześniej przez osiem lat był członkiem Izby Reprezentantów. Miał 71 lat.
Rodzina senatora Grahama jest wdzięczna za modlitwy i prosi o zachowanie prywatności w tym niezwykle trudnym czasie
— dodano w komunikacie biura zmarłego polityka.
„Będzie nam go brakowało”
Graham był jednym z najbardziej prominentnych republikańskich polityków zajmujących się sprawami międzynarodowymi. Gdy Donald Trump ubiegał się w 2016 roku z sukcesem o pierwszą kadencję prezydencką, republikański senator był jego zdecydowanym krytykiem. Później stał się jednak jednym z bliskich sojuszników obecnego prezydenta.
Graham był „jednym z najwspanialszych ludzi i senatorów, jakich znałem”
— napisał po jego śmierci Trump.
Zawsze zapracowany, był prawdziwym amerykańskim patriotą; będzie nam go brakowało
— dodał.
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył w niedzielę, że z wielkim smutkiem przyjął wiadomość o śmierci amerykańskiego senatora Lindseya Grahama. Jak podkreślił Rutte, Graham był zagorzałym rzecznikiem Ameryki i głęboko wierzył w Sojusz Północnoatlantycki.
Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o nagłej śmierci mojego przyjaciela Lindseya Grahama
— napisał na platformie X Rutte.
Jak poinformowało biuro tego republikańskiego senatora, zmarł on w sobotę po krótkiej i nagłej chorobie. Miał 71 lat.
Był on zagorzałym rzecznikiem Ameryki, głęboko wierzącym w Sojusz Północnoatlantycki i aktywnie działającym na rzecz zakończenia wojny Rosji z Ukrainą
— dodał sekretarz generalny NATO.
Moje myśli są z jego rodziną, przyjaciółmi i świetnym zespołem. Będzie mi go bardzo brakowało
— zaznaczył.
Zwolennik wsparcia dla Ukrainy
Zmarły polityk był zwolennikiem wsparcia dla Ukrainy i twardej polityki wobec Rosji. Wielokrotnie wychodził z inicjatywą zaostrzenia sankcji wobec tego państwa. Jeszcze w piątek opublikowano wspólne oświadczenie Grahama i trzech innych senatorów informujące o porozumieniu z Trumpem w kwestii nowych restrykcji.
Również w piątek Graham składał kolejną wizytę w Kijowie i spotkał się tam z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński przywódca przekazał, że rozmawiał z senatorem m.in. o kolejnych sankcjach na Rosję i pomocy zbrojeniowej dla Kijowa. Od rozpoczęcia przez Rosję agresji na pełną skalę zmarły polityk kilkakrotnie odwiedził Ukrainę.
Graham był zagorzałym krytykiem władz Iranu i popierał rozpoczętą przez Trumpa wojnę z tym państwem. Przez wiele lat wspierał też Izrael i politykę tego państwa, także w ostatnich latach, podczas wojen w Strefie Gazy i Libanie.
Po skończeniu studiów prawniczych Graham służył w siłach zbrojnych USA, a następnie pracował jako prokurator. W 1992 r. wygrał pierwsze wybory i wszedł na dwuletnią kadencję do niższej izby Kongresu stanowego Karoliny Południowej. W latach 1995-2003 reprezentował ten stan w Izbie Reprezentantów. W 2002 r. wygrał pierwsze wybory do Senatu. Wyborcy potwierdzili jego mandat w 2008, 2014 i 2020 r. Graham zapowiadał już, że jesienią 2026 r. będzie się starał o kolejną reelekcję i wygrał prawybory w Partii Republikańskiej.
Graham na swojej stronie internetowej podkreślał, że wychowywał się w robotniczej dzielnicy w małym miasteczku i był pierwszym członkiem swojej rodziny, który poszedł na studia. Mieszkał w miasteczku Seneca w Karolinie Południowej. Był baptystą.
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/764798-zmarl-republikanski-senator-lindsey-graham-mial-71-lat
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.