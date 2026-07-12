Przełom na Ukrainie? Ważna decyzja Zełenskiego

  • Świat
  • opublikowano:
Wołodymyr Zełenski / autor: PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT
Wołodymyr Zełenski / autor: PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział dymisję premier Julii Swyrydenko i anonsował objęcie przez nią „ważnego kierunku współpracy z kluczowym partnerem” Ukrainy. Dodał, że konieczne są zmiany kadrowe w rządzie i strukturach ochrony prawa.

Osobnej, szczególnej uwagi wymagają również porozumienia Ukrainy z partnerami w zakresie odbudowy kraju. W związku z tym na Ukrainie rozpoczną się także zmiany kadrowe, które mają zagwarantować realizację zaktualizowanej strategii politycznej. Omówiliśmy szczegóły z premier Ukrainy Julią Swyrydenko. Uznaliśmy, że dla przeprowadzenia tych zmian konieczna jest reorganizacja składu Rady Ministrów

— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Prezydent podziękował Swyrydenko za stabilne i skuteczne kierowanie rządem i za lata owocnej pracy na rzecz Ukrainy.

Zaproponowałem jej objęcie nowego, ważnego kierunku współpracy z naszym kluczowym partnerem

— oświadczył Zełenski.

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PAP/tt

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Zespół wPolityce.pl

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