Przełom na Ukrainie? Ważna decyzja Zełenskiego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział dymisję premier Julii Swyrydenko i anonsował objęcie przez nią „ważnego kierunku współpracy z kluczowym partnerem” Ukrainy. Dodał, że konieczne są zmiany kadrowe w rządzie i strukturach ochrony prawa.
Osobnej, szczególnej uwagi wymagają również porozumienia Ukrainy z partnerami w zakresie odbudowy kraju. W związku z tym na Ukrainie rozpoczną się także zmiany kadrowe, które mają zagwarantować realizację zaktualizowanej strategii politycznej. Omówiliśmy szczegóły z premier Ukrainy Julią Swyrydenko. Uznaliśmy, że dla przeprowadzenia tych zmian konieczna jest reorganizacja składu Rady Ministrów
— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
Prezydent podziękował Swyrydenko za stabilne i skuteczne kierowanie rządem i za lata owocnej pracy na rzecz Ukrainy.
Zaproponowałem jej objęcie nowego, ważnego kierunku współpracy z naszym kluczowym partnerem
— oświadczył Zełenski.
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PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/764795-przelom-na-ukrainie-wazna-decyzja-zelenskiego
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