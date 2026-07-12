Chiny stawiają czoła tajfunowi. Bavi zagraża milionom

„Tajfun Bavi dotarł do wschodnich wybrzeży Chin z wiatrem o prędkości do 145 km/godz.” - poinformowało chińskie centrum meteorologiczne. Wcześniej z zagrożonych terenów ewakuowano ponad 1,7 mln ludzi. Według meteorologów Bavi zacznie stopniowo słabnąć.
Bavi, który wcześniej uderzył w północny Tajwan i odległe południowe wyspy Japonii, dotarł do prowincji Zhejiang około godziny 23:20 czasu lokalnego (17:20 w Polsce) w sobotę
— poinformowała agencja prasowa Xinhua.
Chińskie krajowe centrum meteorologiczne prognozuje, że Bavi będzie stopniowo słabnąć.
Jest to drugi tajfun, który uderzył w Chiny w ciągu nieco ponad tygodnia. Pierwszy, Maysak, dotarł do południowych Chin 3 lipca.
Ewakuowano blisko 2 mln osób
Chińskie władze ewakuowały ponad 1,7 miliona osób do soboty i ogłosiły wysokie alerty.
W sobotę do południa Szanghaj, również na wschodnim wybrzeżu Chin, przesiedlił około 34 000 mieszkańców z obszarów wysokiego ryzyka
— poinformowała agencja Xinhua.
Miasta w południowo-wschodnich Chin w pobliżu wybrzeża przygotowały się na skutki tajfunu. Władze prowincji Fujian postawiły w stan gotowości ponad 17 tys. ratowników.
Wydano pomarańczowy alert
Chińskie centrum meteorologiczne ogłosiło pomarańczowy alert przed tajfunem, drugi najwyższy w czterostopniowej skali. Wiele szkół i promów zostało zawieszonych, a setki lotów zostało odwołanych, podobnie jak niektóre połączenia kolei dużych prędkości.
Chińskie władze poinformowały w sobotę, że przeznaczyły 40 milionów juanów (5,9 miliona dolarów) z centralnego funduszu pomocy w przypadku klęsk żywiołowych na wsparcie działań w zakresie zapobiegania tajfunom oraz działań ratunkowych i pomocy doraźnej w prowincjach Zhejiang i Fujian.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/764787-chiny-stawiaja-czola-tajfunowi-bavi-zagraza-milionom
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