Nocny atak Ukraińców. Rafineria w ogniu!

Ukraińskie Siły Systemów Bezzałogowych poinformowały, że w nocy doszło do ataku na rafinerię w rosyjskim Syzraniu – jeden z największych zakładów Rosnieftu. To część 40-dniowej „operacji wpływu”, którą 25 czerwca zarządził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, co ma ma skłonić Rosję do zakończenia wojny.
Dziś w nocy zaatakowano rafinerię ropy naftowej w obwodzie samarskim w Rosji. Rafineria w Syzraniu jest jedną z największych rafinerii Rosnieftu i kluczowym obiektem w południowej części regionu Wołgi
— przekazały Siły Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy we wpisie na platformie X.
Jak dodano we wpisie, roczna zdolność produkcyjna wspomnianej rafinerii wynosi około 8,5 miliona ton ropy naftowej.
Rafineria produkuje benzynę, olej napędowy, naftę lotniczą, olej opałowy i bitum
— wskazano.
Kluczowa rosyjska rafineria w ogniu!
Zastrzeżono także, że w pobliżu z jednej z instalacji w rafinerii zlokalizowano pożar.
Seria ataków odwetowych Ukrainy
Jak podała wcześniej agencja Reutera w czerwcu ukraińskie drony już zaatakowały rafinerię Rosnieftu, tym razem w Kujbyszewie (10 czerwca), rafinerię Taneco należącą do spółki Tatnieft (12 czerwca), rafinerię w Moskwie (16 i 18 czerwca), zakład przetwórstwa gazu w Orenburgu (24 czerwca) oraz rafinerię ropy naftowej w Słowiańsku w Kraju Krasnodarskim (28 czerwca).
Według agencji ataki na moskiewską rafinerię uszkodziły jednostki przetwórcze i wywołały liczne pożary na terenie zakładu.
Z kolei w maju ukraińskie drony przeprowadziły serię uderzeń na rosyjskie zakłady paliwowe, w tym na należącą do Rosnieftu rafinerię w Syzraniu w obwodzie samarskim (21 maja) oraz rafinerię ropy naftowej w czarnomorskim porcie Tuapse (27 maja). W wyniku ataku na zakład w Syzraniu uszkodzona została jednostka przetwórcza, co zmusiło rafinerię do wstrzymania działalności.
Rosja atakuje Ukrainę codziennie od rozpoczętej 24 lutego 2022 rosyjskiej pełnoskalowej inwazji. W ostatnich miesiącach ukraińska armia regularnie przeprowadza ataki dronowe na Rosję, celując głównie w infrastrukturę energetyczną, która umożliwia Kremlowi finansowanie działań wojennych. Negocjacje mające na celu zakończenie wojny, prowadzone przy udziale Stanów Zjednoczonych, znajdują się obecnie w impasie.
X/PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/764772-nocny-atak-ukraincow-rafineria-w-ogniu
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