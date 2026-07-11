10 osób zginęło w katastrofie lotniczej na Bahamah, wśród ofiar są znani w tym kraju muzycy - poinformował w Związek Muzyków i Artystów Estradowych z Bahamów.
Samolot linii Flamingo Air wystartował z międzynarodowego lotniska Lynden Pindling w Nassau i zmierzał do San Andros. Do zdarzenia doszło w North Andros, na wodach na zachód od Nassau, stolicy archipelagu. Katastrofa skłoniła rząd do tymczasowego zawieszenia lotów linii Flamingo Air.
Wśród ofiar artyści
Jest to drugi wypadek samolotu tej linii. W ubiegły piątek samolot Flamingo Air leciał do Mayaguana, gdy pilot zgłosił problem i zawrócił do Nassau. Po wylądowaniu i wyjściu pasażerów na płytę lotniska maszyna stanęła w płomieniach. Ten incydent również jest badany przez władze lotnicze.
Wśród zmarłych znajdują się utalentowani i pełni energii członkowie naszej społeczności rozrywkowej, w tym członkowie The Pond Band i DJ
— poinformował tamtejszy związek muzyków i artystów estradowych w oświadczeniu na portalu X.
(Ich) pasja, poświęcenie i kunszt poruszyły tak wiele istnień i przyczyniły się do wzbogacenia kulturowej tkanki Bahamów
— dodał związek.
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/764758-katastrofa-lotnicza-na-bahamach-wsrod-ofiar-sa-artysci
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