Pentagon opublikował nowe materiały o UFO!

Rozporządzeniem Donalda Trumpa Pentagon opublikował kolejne materiały o niezidentyfikowanych zjawiskach anomalnych (UAP). Opublikowano pliki z Pentagonu, NASA, CIA, FBI oraz Departamentu Energii.
Pentagon opublikował kolejną część materiałów, które dotyczą niezidentyfikowanych zjawisk anomalnych (UAP), określanych także mianem UFO. Udostępniono 40 plików, w tym dokumenty, nagrania wideo, pliki audio i zdjęcia pochodzące m.in. z Pentagonu, NASA, CIA, FBI oraz Departamentu Energii.
Materiały zostały opublikowane w ramach realizacji rozporządzenia podpisanego przez prezydenta USA Donalda Trumpa.
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Wśród ujawnionych dokumentów znalazł się raport dotyczący wtargnięcia niezidentyfikowanego obiektu w przestrzeń powietrzną nad zakładem broni jądrowej Pantex w Teksasie w 2015 roku. Funkcjonariusze, którzy próbowali go śledzić, relacjonowali, że obiekt nie wydawał żadnego dźwięku ani nie posiadał widocznego systemu napędowego. Opublikowano również nagrania i raporty z kolejnych lat, w tym z 2019 i 2020 roku.
Jeden z doświadczonych wojskowych pilotów napisał, że zaobserwowany obiekt miał właściwości lotu „niepodobne do niczego”, z czym zetknął się podczas 28 lat trwania służby.
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Najnowsze opublikowane zdarzenia pochodzą z 2025 roku i dotyczą obserwacji niezidentyfikowanych obiektów nad Morzem Żółtym i Morzem Wschodniochińskim. Wśród archiwalnych materiałów znalazł się również zapis konferenci naukowców z 1949 roku w Los Alamos, wtedy próbowano wyjaśnić tajemnicze „zielone kule ognia” obserwowane nad laboratorium nuklearnym.
Pentagon zapowiedział, że publikacja nie kończy procesu odtajniania dokumentów i wkrótce zostaną udostępnione kolejne materiały dotyczące UAP.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/764715-pentagon-opublikowal-nowe-materialy-o-ufo
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