Dramatyczna walka o życie podczas lotu. Pasażera wyssało!

Samolot linii Ryanair, lecący z greckich Salonik do Memmingen koło Monachium w Niemczech, zawrócił krótko po starcie z powodu pęknięcia jednej z szyb w kabinie. Jeden pasażer doznał obrażeń. Mężczyzna został przewieziony do szpitala po awaryjnym lądowaniu maszyny.
Zgodnie z relacjami świadków, po starcie rozległ się głośny huk, a jedna z szyb roztrzaskała się. Siedzący obok niej mężczyzna został ranny.
Jeden ze świadków zdarzenia powiedział greckiej telewizji ERT, że „głowa i ramiona poszkodowanego wystawały przez rozbite okno”. Pozostałym pasażerom udało się przyciągnąć go do środka kabiny.
Ranny pasażer pochodzi z Serbii. Po awaryjnym lądowaniu samolotu w Salonikach mężczyzna został przewieziony do szpitala w tym mieście.
Nagrania opublikowane w sieciach społecznościowych przedstawiają opuszczone w kabinie maski tlenowe. Jak relacjonowali świadkowie zdarzenia, cytowani przez ERT, na pokładzie samolotu wybuchła panika.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/764713-dramatyczna-walka-o-zycie-podczas-lotu-pasazera-wyssalo
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