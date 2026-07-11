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Dramatyczna walka o życie podczas lotu. Pasażera wyssało!

  • Świat
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Samolot linii Ryanair, lecący z greckich Salonik do Memmingen koło Monachium w Niemczech, zawrócił krótko po starcie z powodu pęknięcia jednej z szyb w kabinie. Jeden pasażer doznał obrażeń. Mężczyzna został przewieziony do szpitala po awaryjnym lądowaniu maszyny.

Zgodnie z relacjami świadków, po starcie rozległ się głośny huk, a jedna z szyb roztrzaskała się. Siedzący obok niej mężczyzna został ranny.

Jeden ze świadków zdarzenia powiedział greckiej telewizji ERT, że „głowa i ramiona poszkodowanego wystawały przez rozbite okno”. Pozostałym pasażerom udało się przyciągnąć go do środka kabiny.

Ranny pasażer pochodzi z Serbii. Po awaryjnym lądowaniu samolotu w Salonikach mężczyzna został przewieziony do szpitala w tym mieście.

Nagrania opublikowane w sieciach społecznościowych przedstawiają opuszczone w kabinie maski tlenowe. Jak relacjonowali świadkowie zdarzenia, cytowani przez ERT, na pokładzie samolotu wybuchła panika.

xyz/PAP

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Zespół wPolityce.pl

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