Szef biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Kyryło Budanow w niedawnym wywiadzie telewizyjnym oskarżył Polskę o eskalację napięć w stosunkach z Kijowem w rocznicę „krwawej niedzieli”, a także porównał Polskę do Rosji. Teraz znów szokuje i oburza kolejną absurdalną wypowiedzią. Tym razem prezentował Ukraińców jako… naród wybrany przez Boga. Na te słowa kąśliwą uwagą zareagował Leszek Miller, były premier.
Wszyscy modlą się za Ukrainę, za prezydenta, za nasz naród i za wiernych. Znajdujemy się w miejscu, które jest największym sanktuarium prawosławnym na świecie. I znajduje się ono właśnie tutaj, na Ukrainie, dopóki ono stoi, Ukraina będzie stać. Więc nie martwcie się
— zwrócił się do dziennikarzy w Kijowie Kyryło Budanow. Nagranie z tą wypowiedzią zyskało ogromną popularność, ze względu na dalszą jej część.
Święci ojcowie się modlą, więc wszystko będzie dobrze. Cóż, posłuchajcie, powtarzam wam raz jeszcze: największa prawosławna świętość jest tutaj, w Kijowie. Przetrwała prawie 1000 lat i przeżyje nas, i wszystkich innych. Ukraina to naród wybrany. Wśród Słowian jest on z pewnością wybrany. Dlatego wszyscy trwamy i będziemy trwać – stąd wszystko wyszło, całe prawosławie przyszło do Słowian właśnie stąd. Nikt nie może tego zmienić, jakkolwiek by nie próbowano
— wypalił Budanow.
Cóż, dotąd według teologii chrześcijańskiej i judaistycznej narodem wybranym był naród żydowski. Okazuje się, że szef biura prezydenta Ukrainy ma w tej kwestii inną propozycję.
„Rośnie konkurencja”
Rośnie konkurencja o tytuł narodu wybranego
— ironicznie zareagował na słowa Budanowa Leszek Miller, były premier.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/764709-budanow-ukraina-to-narod-wybrany-kasliwa-uwaga-millera
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