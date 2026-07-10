Kiedy Viktor Obran odwiedzi Polskę? Nowe informacje

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Kiedy Viktor Obran odwiedzi Polskę? / autor: Fratria
Kiedy Viktor Obran odwiedzi Polskę? / autor: Fratria

Były premier Węgier Viktor Orban prawdopodobnie odwiedzi Polskę dopiero we wrześniu, a nie w najbliższy weekend, jak wcześniej donosiły media – poinformował rzecznik Fideszu Bertalan Havasi.

Viktor Orban rzeczywiście prowadzi rozmowy w sprawie wizyty w Polsce, ale prawdopodobnie odbędzie się ona we wrześniu

— przekazał Havasi, cytowany przez węgierski portal Index.

Według nieoficjalnych ustaleń Onetu Orban miał w weekend przyjechać do Polski. Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał w czwartek PAP, że Jarosław Kaczyński chętnie spotka się z Orbanem, choć mało prawdopodobne jest spotkanie w najbliższą sobotę.

Wystąpienie Orbana

Jak zaznaczył Havasi, najbliższe publiczne wystąpienie Orbana odbędzie się 25 lipca w Baile Tusnad (węg. Tusnadfurdo) w rumuńskim Siedmiogrodzie, gdzie co roku odbywają się zjazdy zwolenników Fideszu.

To właśnie tam w 2014 r. Orban wygłosił jedno ze swoich najbardziej znanych przemówień o odejściu od demokracji liberalnej. Węgierskie media podkreślają, że tegoroczne przemówienie będzie równie ważne, ponieważ jest to pierwsze przemówienie w roli lidera opozycji po 16 latach sprawowania rządów.

W kwietniu Orban przegrał wybory parlamentarne na Węgrzech na rzecz partii Tisza Petera Magyara, który zastąpił go na stanowisku szefa węgierskiego rządu.

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as/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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