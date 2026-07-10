Porażka reprezentacji Maroka z Francją wywołała gwałtowne zamieszki. Marokańczycy byli niezadowoleni z porażki swojej drużyny nie tylko nad Sekwaną. W swojej agresji łączyli się w kilku większych aglomeracjach Europy Zachodniej, m.in. w Londynie, Amsterdamie i Brukseli. W stolicy Wielkiej Brytanii podczas rozruchów ranny został policjant, z kolei na północy Francji w nieszczęśliwym wypadku zginęła 17-latka.
Francja pokonała Maroko 2:0 i zapewniła sobie awans do półfinału mistrzostw świata. Po zakończeniu spotkania część marokańskich kibiców wyszła na ulice wielu zachodnioeuropejskich miast, by dać upust frustracji.
Ranny policjant i zatrzymani uczestnicy zamieszek
Najpoważniejsze wydarzenia odnotowano w londyńskiej dzielnicy Marylebone, gdzie mieszka liczna społeczność pochodzenia marokańskiego. Tłum odpalał race i fajerwerki i blokował ulice.
Na miejsce skierowano znaczne siły policji. W czasie interwencji jeden z funkcjonariuszy został ranny i trafił do szpitala z urazem głowy.
Nagrania z londyńskich ulic szybko obiegły media społecznościowe.
Dostało się też Holandii i Belgii
Do gwałtownych incydentów doszło także w innych krajach Europy Zachodniej.
Holenderski „De Telegraaf” poinformował, że w Amsterdamie uczestnicy zamieszek obrzucali policjantów fajerwerkami, butelkami i krzesłami. Interwencje służb trwały do późnych godzin nocnych.
Niespokojnie było również w Brukseli, gdzie policja musiała interweniować wobec grup gromadzących się po zakończeniu spotkania. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania przedstawiające użycie fajerwerków, blokowanie ulic i konfrontacje z funkcjonariuszami.
Tragiczny finał świętowania we Francji
Choć w samym Paryżu nie odnotowano zamieszek na skalę obserwowaną wcześniej, we Francji doszło do tragicznego wypadku.
W miejscowości Aulnoye-Aymeries zginęła 17-letnia dziewczyna, która – jak podała AFP, powołując się na ratowników i źródło zbliżone do sprawy – spadła z ciężarówki, na którą wcześniej wspięła się, aby świętować zwycięstwo reprezentacji Francji.
Nastolatka zginęła na miejscu. W pobliżu znajdowało się sześcioro nieletnich, z których jedna osoba trafiła do szpitala w stanie szoku. Policja zatrzymała kierowcę ciężarówki, a okoliczności tragedii są wyjaśniane.
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S/X/sportowefakty.wp.pl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/764680-marokanczycy-wsciekli-po-przegranej-zamieszki-na-pol-europy
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