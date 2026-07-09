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Tysiące Węgrów protestowało przeciwko planom Magyara. "Budzą się"

  • Świat
  • opublikowano:
Protest w Budapeszcie / autor: EPA/Tibor Illyes HUNGARY OUT Dostawca: PAP/EPA.
Protest w Budapeszcie / autor: EPA/Tibor Illyes HUNGARY OUT Dostawca: PAP/EPA.

Fidesz, ugrupowanie byłego premiera Węgier Viktora Orbana, zorganizowało protest w Budapeszcie przeciwko zapowiedziom rządzącej partii Tisza o usunięciu ze stanowiska prezydenta Tamasa Sulyoka. W demonstracji przed Pałacem Sandora, siedzibą prezydenta, wzięło udział kilka tysięcy osób. „Węgry wkrótce pogrążą się w kryzysie konstytucyjnym. Węgrzy się budzą. Głosowali na zmianę, nie na tyranię!” - podkreślił węgierski poseł Andras Laszlo.

Fidesz zorganizował protest wraz z sojuszniczą Chrześcijańsko-Demokratyczną Partią Ludową (KDNP).

Jak podała węgierska agencja MTI, do zgromadzonych przemawiał były prezydent Janos Ader – podobnie jak Sulyok wybrany głosami zdominowanego przez Fidesz parlamentu. Ader ocenił, że rząd Petera Magyara zamierza w sposób niezgodny z konstytucją usunąć urzędującego szefa państwa.

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Tłumy

Wydarzenie skomentował w mediach społecznościowych Balazs Orban, polityk Fideszu.

Duże tłumy zebrały się dziś w Budapeszcie, aby bronić porządku konstytucyjnego Węgier

— wskazał.

W całej Europie liberałowie wspierani przez Brukselę systematycznie rozmontowują konstytucyjne mechanizmy kontroli i równowagi, zawsze wtedy, gdy przeszkadzają one w realizacji ich politycznych ambicji

— podkreślił.

Węgrzy odmawiają, by to samo stało się z ich krajem. Musi zwyciężyć praworządność (zamiast rządów Pétera Magyar)

— wskazał.

Ryzyko kryzysu konstytucyjnego

Głos zabrał także węgierski poseł Andras Laszlo.

Ogromny tłum zebrał się dzisiaj w Budapeszcie, aby sprzeciwić się nielegalnemu odwołaniu prezydenta Sulyoka, które może nastąpić już w przyszłym tygodniu

— podkreślił.

Od wyborów parlamentarnych w kwietniu premier Péter Magyar próbował upokorzyć, grozić i zastraszyć prezydenta, by ten podał się do dymisji. Ponieważ prezydent Sulyok pozostał nieugięty, partia Tisza Magyara zaproponowała poprawkę konstytucyjną, aby usunąć prezydenta z urzędu bez uzasadnienia. Inni szefowie niezależnych instytucji, którzy mogliby pełnić rolę kontroli nowej władzy, również zostali zapowiedziani do usunięcia

— wskazał.

Jeśli premier Magyar i jego partia wprowadzą w życie te groźby, Węgry wkrótce pogrążą się w kryzysie konstytucyjnym. Węgrzy się budzą. Głosowali na zmianę, nie na tyranię!

— napisał.

Zapowiedź Magyara

Premier Magyar, który objął urząd na początku maja, zapowiedział pod koniec czerwca, że jego gabinet rozpocznie proces usunięcia ze stanowiska prezydenta Sulyoka poprzez nowelizację konstytucji, a jesienią rozpocznie reformę konstytucyjną. Dodał, że Węgry będą miały nowego prezydenta do 20 sierpnia tego roku.

Poprawka do konstytucji ma zostać poddana pod głosowanie w przyszłym tygodniu.

Kadencja Sulyoka - wybranego głosami deputowanych Fideszu i KDNP - trwa do marca 2029 roku. Zgodnie z węgierską konstytucją prezydent może zostać odwołany ze stanowiska, gdy nie przestrzega ustawy zasadniczej, celowo narusza prawa związane z pełnieniem urzędu lub popełnił przestępstwo pospolite.

Po kwietniowych wyborach Partia Szacunku i Wolności (Tisza) premiera Magyara ma w węgierskim parlamencie konstytucyjną większość - 141 ze 199 deputowanych.

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as/PAP/X/FB

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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