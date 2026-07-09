"Nie zniszczyć przyjacielskich relacji". I to mówi Zełenski o Polsce?!

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Zełenski po spotkaniu z Nawrockim / autor: EPA/Michael Kappeler / POOL Dostawca: PAP/EPA.
Zełenski po spotkaniu z Nawrockim / autor: EPA/Michael Kappeler / POOL Dostawca: PAP/EPA.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w czwartek, że na spotkaniu z prezydentem Polski Karolem Nawrockim przywódcy omówili między innymi kwestie historyczne, podkreślając konieczność utrzymania konstruktywnego dialogu, aby nie zniszczyć przyjacielskich relacji między obu krajami.

Uważam, że nasze spotkanie z prezydentem Polski było ważne, dość długie i konstruktywne. Omówiliśmy kwestie priorytetowe. (…) Omówiliśmy również kwestie historyczne. Moim zdaniem powinniśmy być konstruktywni i delikatni, aby nie zniszczyć ważnych, przyjacielskich i sąsiedzkich relacji między Ukrainą a Polską

— powiedział Zełenski, odpowiadając na pytania dziennikarzy na WhatsAppie.

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Przekazał, że wśród innych tematów omówił z Nawrockim kwestię bezpieczeństwa. Podkreślił, że obie strony rozumieją, iż mają wspólnego wroga i „jest nim Rosja”.

Kolejna kwestia to gospodarka. W Gdańsku zorganizowaliśmy - moim zdaniem - udaną konferencję dotyczącą odbudowy i rekonstrukcji Ukrainy. Polski biznes jest tym zainteresowany. Jesteśmy otwarci na naszych polskich partnerów

— stwierdził prezydent Ukrainy.

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as/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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