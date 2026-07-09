Strasburg: europarlamentarne ostatki

Siódma (z dwunastu) w tym roku i ostatnia przed wakacjami sesja Parlamentu Europejskiego w Strasburgu była bardziej wielotematyczna niż to przestawiały media nad Wisłą, skupione - co oczywiste - na Wołyniu i ukraińskim ludobójstwie. W tym ostatnim kontekście PE, chętnie zajmujący się antysemityzmem jakoś nie chciał specjalnie drążyć tego, co działo się nie tylko z Polakami przecież, ale i Żydami na d.Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, okupowanej przez Niemców, ale terroryzowanych także przez Ukraińców.
Europosłowie zajęli się prawem lotniczym. Chodziło o zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odwołania lotu, jego dużego opóźnienia lub odmowy przyjęcia na pokład. To modyfikacja rozporządzenia UE sprzed 29 lat dotyczącego odpowiedzialności linii lotniczych za pasażerów i ich bagaż.
Omówiono również, jak co roku, działalność finansową Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu. Warto w tym kontekście przypomnieć, że wiceprezesem EBI jest Polka - była minister finansów za rządów PiS Teresa Czerwińska.
Irlandia przedstawiła program swojej prezydencji w Unii Europejskiej w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2026. Charakterystyczne, że premier tego kraju podtrzymał sceptyczną wobec Izraela linię swojego rządu, co w kontekście wcześniejszych działań Dublina nie mogło być niespodzianką. Co do priorytetów prezydencji irlandzkiej, to na pewno nie zwiastują one przełomu, gdy chodzi o kryzys finansowy i instytucjonalny Unii. Eksperci z którymi rozmawiałem twierdzą, że na bardziej konkretny plan choćby sanacji finansów Unii poczekamy ze strony Dublina conajmniej do początku września. A że sytuacja budżetowa UE jest bardzo poważna potwierdził w moim wywiadzie dla „RH +. Rozmowy Czarneckiego” w WPOLSCE.24 b. minister finansów Królestwa Belgii, I przewodniczący kluczowej Komisji Budżetowej europarlamentu (już trzecią kadencję!) Johan Van Overtdfeldt z rządzącej tym krajem narodowo-konserwatywnej partii Nowy Sojusz Flamandzki premiera Barta De Wevera.
Z trzech tur głosowań w ciągu trzech dni zapamiętałem np. to dotyczące „wsparcia i wypłaty zaliczek w odpowiedzi na wzrost cen spowodowany kryzysem na Bliskim Wschodzie”. Ach ta semantyka: w Europie Wschodniej dla Brukseli toczy się wojna, ale na Bliskim Wschodzie jest tylko „kryzys”. Podwójne standardy nie sprzyjają wszak skutecznej polityce…
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/764595-strasburg-europarlamentarne-ostatki
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