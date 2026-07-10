Ursula von der Leyen zdecydowała, co zrobi z personalizowanym, grawerowanym pistoletem, który otrzymała od przywódcy Turcji Recepa Erdogana na szczycie NATO w Ankarze. Szefowa KE, jak poinformował dziś rzecznik Komisji, przekaże upominek do muzeum wojskowego.
Przywódcy biorący udział w szczycie NATO w Ankarze otrzymali w prezencie pożegnalnym od prezydenta Turcji spersonalizowaną broń – rewolwery, na których wygrawerowano ich nazwiska razem z ostrą amunicją i zestawem do czyszczenia.
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Rzecznik Komisji Europejskiej Olof Gill zapytany w czwartek o to, co Ursula von der Leyen zamierza zrobić z tym prezentem, powiedział, że broń palna zostanie bezpieczne przetransportowana do Belgii, gdzie będzie przechowywana, a po deaktywacji pistolet zostanie przekazany muzeum wojskowemu. Rzecznik podkreślił, że szefowa KE wyraziła wdzięczność Erdoganowi za prezent. Broń przywiezie do Brukseli także szef Rady Europejskiej Antonio Costa.
Niektórzy pozostawili prezenty w Turcji
Część przywódców, pochodzących z krajów, gdzie obowiązują surowe przepisy dotyczące broni, postanowiła zostawić prezenty w Turcji. Decyzję taką podjął m.in. ustępujący premier wielkiej Brytanii Keir Starmer oraz premier Holandii Rob Jetten. Pistolet przywiózł natomiast ze sobą do kraju prezydent Karol Nawrocki.
Jak poinformował rzecznik, szefowa KE wzięła w Ankarze udział m.in. w trójstronnym spotkaniu z prezydentem Erdoganem i Costą. Podczas kolacji politycy omówili m.in. stosunki dwustronne między UE a Turcją, w tym kwestie obronności, migracji, handlu i polityki przemysłowej oraz kwestie geopolityczne, w tym sytuację na podzielonym na stronę turecką i grecką Cyprze, sytuację w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie.
UE i Turcja są partnerami strategicznymi i jesteśmy zdecydowani wzmacniać nasze stosunki (…) Turcja odgrywa ważną rolę jako partner w rozwiązywaniu kryzysów na Bliskim Wschodzie oraz we wspieraniu wysiłków na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie –
— napisała na X polityk, dodając, że chce wykorzystać nowy impuls, aby przyspieszyć rozwiązanie kwestii cypryjskiej.
Von der Leyen opublikowała też zdjęcie z Costą i Erdoganem.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/764570-co-von-der-leyen-zrobila-z-pistoletem-od-erdogana
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