Czechy nie wezmą udziału w pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 140 mld euro, na który państwa NATO zgodziły się na szczycie w Ankarze – poinformował po jego zakończeniu premier Czech Andrej Babisz. Z kolei nowy premier Węgier poinformował, że jego kraj nadal nie będzie wysyłał broni Ukrainie, ale nadal będzie udzielać pomocy humanitarnej.
W deklaracji końcowej ze szczytu w Ankarze potwierdzono, że państwa NATO przekażą Ukrainie w tym roku pomoc w wysokości 70 mld euro, która zostanie przeznaczona na sprzęt wojskowy, pomoc i szkolenia, oraz co najmniej taką samą kwotę w 2027 roku.
Węgry nie wyślą broni
Peter Magyar w rozmowie z dziennikarzami poinformował, że Węgry nie dostarczą Ukrainie broni, ani nie wyślą na wojnę żołnierzy. Należy przypomnieć, że były premier Viktor Orban od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę utrzymywał, że jego kraj nie wyśle broni Ukrainie. Orban był za to krytykowany przez władze w Kijowie, ale także przez polityków w Polsce.
kk/PAP/X/24.hu/
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/764519-wegry-nadal-nie-beda-wysylac-broni-na-ukraine
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