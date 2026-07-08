Francuskie Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych poinformowało, że Francja już uczestniczy w odbudowie Ukrainy, chociaż wojna z Rosją jeszcze się nie zakończyła. W tym czasie niewiele się dzieje w sprawie obecności Polski w odbudowie Ukrainy. Wygląda na to, że także w tej sprawie nasze państwo nie ugra niczego dla siebie.
Miasta zniszczone przez bombardowania. Ale ich odbudowa już trwa. Francja aktywnie uczestniczy w odbudowie Ukrainy – blisko 200 francuskich firm jest już zaangażowanych w działania na miejscu
— poinformowało francuskie Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych w serwisie X.
Ukraińcy się nie poddają. My także
— dodało.
Działania Francji
Z uwagi na trwającą wojnę skala działań Francji jest ograniczona, ale koncentruje się ona na infrastrukturze krytycznej oraz projektach publicznych. Głównym sektorem, który wzbudza zainteresowanie francuskich firm, jest energetyka.
Rząd w Paryżu przeznaczy 200 mln euro na inwestycje na Ukrainie.
O tym, jak francuskie firmy szybko i sprawnie penetrują Ukrainę, najlepiej świadczy fakt, że bank Crédit Agricole stał się już większościowym udziałowcem w ukraińskim Lviv Banku.
Nie bez powodu Francja tak szybko postanowiła wejść poważnie w odbudowę Ukrainy. Odbudowa Ukrainy będzie warta setki miliardów euro. Firmy, które wejdą na rynek wcześniej, mają większe szanse na zdobycie długoterminowych kontraktów.
A co z Polską?
Chociaż polskie firmy także uczestniczą w odbudowie Ukrainy, to na nieporównywalnie mniejszą skalę i bez poważnego wsparcia państwa. Warto przypomnieć, że na ostatnią Konferencję Odbudowy Ukrainy w Gdańsku nie przyleciał Wołodymyr Zełenski, chociaż był „współgospodarzem”, co jest smutnym podsumowaniem tego, jak traktowany jest polski biznes.
as/X/Wnp.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/764518-francja-juz-odbudowuje-ukraine
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