Deklaracja końcowa. Co ustalono na szczycie NATO?

Przywódcy państw NATO potwierdzili w przyjętej deklaracji ze szczytu w Ankarze „niezachwiane zaangażowanie na rzecz zbiorowej obrony zgodnie z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego”. Zadeklarowali też, że europejscy członkowie Sojuszu i Kanada przejmą większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Również sekretarz generalny Mark Rutte oświadczył, że podczas szczytu sojusznicy potwierdzili swoje niezłomne zobowiązanie do zbiorowej obrony na podstawie artykułu 5, podkreślając jedność Sojuszu i gotowość do obrony każdego centymetra jego terytorium.
My, szefowie państw i rządów Sojuszu Północnoatlantyckiego, zebraliśmy się w Ankarze, by ponownie potwierdzić nasze niezachwiane zaangażowanie na rzecz naszej zbiorowej obrony zgodnie z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego oraz na rzecz więzi transatlantyckiej. Atak na jednego z nas jest atakiem na wszystkich
— napisano w pierwszym z sześciu punktów deklaracji.
Podkreślono, że sojusznicy realizują ustalenia przyjęte przed rokiem w Hadze, co ma na celu przeciwdziałanie „długoterminowemu zagrożeniu, jakie Rosja stanowi dla bezpieczeństwa i stabilności euroatlantyckiej, oraz uporczywemu zagrożeniu terroryzmem”, i w ramach tych działań europejscy sojusznicy i Kanada zwiększyli w zeszłym roku wydatki na obronność o 139 mld dolarów.
Nowe zamówienia obronne
W dokumencie napisano o uzgodnionych podczas szczytu nowych zamówieniach obronnych na kwotę ponad 50 mld dolarów i zobowiązano się do rozszerzenia zbiorowych zdolności produkcyjnych oraz współpracy z przemysłem w celu przyspieszenia innowacji. Przywódcy zapewnili, że będą działać na rzecz eliminacji barier handlowych pomiędzy sojusznikami w dziedzinie obronności oraz wykorzystania partnerstw NATO w celu maksymalizacji potencjału przemysłu obronnego i współpracy.
Przywódcy potwierdzili, że europejscy członkowie i Kanada przejmą większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo.
Budujemy przyszłość: silniejszą Europę w ramach silniejszego NATO – zmodernizowanego Sojuszu. Europejscy sojusznicy oraz Kanada, we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, przejmują większą odpowiedzialność za obronę Sojuszu
— wskazano.
Odstraszanie i obrona NATO
Jak podkreślono, odstraszanie i obrona NATO opierają się na odpowiednim miksie zdolności jądrowych, konwencjonalnych i w zakresie obrony przeciwrakietowej, uzupełnionych o zasoby kosmiczne i cybernetyczne, a kraje członkowskie są zdeterminowane, by utrzymać przewagę bojową, w związku z czym zobowiązują się do inwestowania w zdolności bojowe.
Podkreślono, że Ukraina przyczynia się do bezpieczeństwa transatlantyckiego, a sojusznicy są zjednoczeni w niezachwianym poparciu dla niej w obronie jej wolności, suwerenności i integralności terytorialnej. Wskazano, że europejscy sojusznicy oraz Kanada finansują obecnie zdecydowaną większość pomocy w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy w ramach współpracy dwustronnej i wielostronnej. W deklaracji końcowej potwierdzono, że państwa NATO przekażą temu krajowi w tym roku pomoc w wysokości 70 mld euro na sprzęt wojskowy, pomoc i szkolenia oraz co najmniej taką samą kwotę w 2027 roku.
W deklaracji końcowej napisano również, że „Sojusz nieustannie reaguje i dostosowuje się do strategicznej rywalizacji, szerzącej się niestabilności, zagrożeń hybrydowych oraz powtarzających się wstrząsów, które charakteryzują nasze szeroko pojęte otoczenie bezpieczeństwa”. W związku z tym przywódcy państw NATO ponownie podkreślili, że Iran nigdy nie może wejść w posiadanie broni jądrowej i wezwali ten kraj Iran do pełnego poszanowania swobody żeglugi w cieśninie Ormuz.
Rutte: „Sojusz jest zjednoczony”
Sojusz jest zjednoczony i gotowy bronić każdego centymetra naszego terytorium. Tu, w Ankarze, sojusznicy potwierdzili swoje niezłomne zobowiązanie do zbiorowej obrony na podstawie artykułu 5. Atak na jednego jest atakiem na wszystkich i będziemy stać razem. Nasza jedność, solidarność i zbiorowa siła pozostają fundamentem pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu
— powiedział Rutte.
Czuliśmy, że ten sojusz jest bardziej zjednoczony niż kiedykolwiek
— podkreślił.
Wsparcie NATO dla Ukrainy
Zaznaczył, że sojusznicy potwierdzili również niezachwiane wsparcie NATO dla Ukrainy.
W miarę jak Rosja kontynuuje swoje działania, będziemy nadal zapewniać Ukrainie to, czego potrzebuje. Sojusznicy zobowiązali się do zapewnienia Ukrainie co najmniej 70 mld euro na sprzęt wojskowy, pomoc i szkolenia w tym i przyszłym roku. (…) Wraz ze zmianą dynamiki na polu walki na Ukrainie nasze wsparcie musi być kontynuowane. Ten szczyt pokazał, że Sojusz jest silniejszy niż kiedykolwiek
— zapewnił.
Poinformował też, że na szczycie podjęto historyczny krok w celu wzmocnienia łańcucha dostaw paliw NATO, aby zapewnić siłom zbrojnym dostawy energii niezbędne do utrzymania gotowości bojowej.
Podczas gdy sojusznicy wciąż dopracowują szczegóły, wiemy, że ta inwestycja w wysokości 27 mld euro zmodernizuje naszą istniejącą infrastrukturę magazynowania i dystrybucji paliw, a także wesprze nowe obiekty, w tym rurociągi prowadzące do wschodniej części Sojuszu
— powiedział.
Modernizacja Sojuszu
Rutte przekazał też, że przywódcy zgodzili się w kwestiach dotyczących modernizacji Sojuszu.
Oznacza to silniejszą Europę i silniejsze NATO. Dzięki europejskim sojusznikom i Kanadzie, współpracującym ze Stanami Zjednoczonymi, Sojusz bierze na siebie większą odpowiedzialność za obronę
— oznajmił.
Szef NATO przekazał również, że kolejny szczyt NATO - w 2027 r. - odbędzie się w Albanii. Decyzję o tym podjęto na ubiegłorocznym szczycie w Hadze.
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PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/764508-deklaracja-koncowa-co-ustalono-na-szczycie-nato
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