Młodzi migranci masowo oszukiwali Hiszpanię. "Załamanie systemu"

Prokuratura w Madrycie opublikowała wstrząsające dane. Pokazują one, że spośród osób zgłaszających się w 2024 roku jako nieletni migranci bez opieki, aż siedem na dziesięć tych, których wiek poddano weryfikacji, było w rzeczywistości pełnoletnich. Hiszpańskie służby alarmują jednocześnie o przeciążeniu systemu opieki, a liczba cudzoziemców trafiających do niego z roku na rok szybko rośnie.
Zdecydowana większość zweryfikowanych okazała się dorosła
Z danych madryckiej prokuratury wynika, że w 2024 roku zakończono 378 postępowań dotyczących ustalenia wieku osób deklarujących, że są nieletnimi migrantami bez opieki. W 266 przypadkach stwierdzono pełnoletność, natomiast jedynie w 112 potwierdzono, że dana osoba rzeczywiście nie ukończyła 18 lat.
Oznacza to, że około 70 proc. zweryfikowanych osób było dorosłych. Rok wcześniej takich przypadków było 88, co pokazuje wyraźny wzrost liczby postępowań zakończonych uznaniem pełnoletności.
Lotnisko Barajas pod presją
Jak czytamy w portalu The European Consevative, według prokuratury w całym 2024 roku w systemie opieki Wspólnoty Madrytu zarejestrowano 1937 nieletnich migrantów bez opieki. Aż 1110 z nich trafiło do Hiszpanii przez lotnisko Barajas, przede wszystkim lotami z Casablanki oraz Egiptu.
Co więcej, prokuratura opisuje sytuację jako „rzeczywiste załamanie” funkcjonowania infrastruktury lotniska, służb pierwszego kontaktu i systemu badań medycznych. W niektórych przypadkach na wyniki badań radiologicznych służących do określenia wieku trzeba było czekać nawet osiem miesięcy.
Problem dotyczy całej Hiszpanii
Madryt jest najbardziej jaskrawym przykładem, ale podobne zjawisko występuje również w skali całego kraju.
Prokuratura Generalna Hiszpanii poinformowała, że w 2024 roku wszczęto 7562 postępowania dotyczące ustalenia wieku migrantów deklarujących niepełnoletność.
W 2457 przypadkach potwierdzono, że były to osoby dorosłe. Kolejne 3825 spraw zakończyło się stwierdzeniem pełnoletności lub uznaniem, że dana osoba osiągnęła już pełnoletność w toku postępowania. Natomiast 1280 postępowań umorzono, ponieważ zainteresowani opuścili ośrodki przed zakończeniem procedury.
Liczba nieletnich migrantów szybko rośnie
Statystyki pokazują również rosnącą liczbę cudzoziemców trafiających do hiszpańskiego systemu opieki.
W 2022 roku w rejestrze figurowało 11 417 małoletnich cudzoziemców bez opieki. Rok później liczba ta wzrosła do 12 878, a pod koniec 2024 roku osiągnęła już 16 041. Oznacza to wzrost o ponad 40 proc. w ciągu zaledwie dwóch lat.
Równocześnie znacząco zwiększyła się liczba osób docierających do Hiszpanii drogą morską – z 2375 w 2022 roku do 5922 w roku ubiegłym.
Koszty systemu liczone są w setkach milionów euro
Według umów podanych przez RTVE , cena za miejsce w Madrycie wynosi 186 euro za dzień bez VAT i 204,60 euro z VAT; w innej umowie – 163,11 euro za dzień bez VAT. Roczny koszt za miejsce wynosi zatem od około 59 500 do 74 700 euro. Przy zastosowaniu takich stawek do wszystkich 16 041 osób figurujących w rejestrze na koniec 2024 roku wartość funkcjonowania systemu można szacować na blisko miliard euro rocznie
— czytamy w The European Conservative.
Rosnąca liczba przypadków, w których za nieletnich podają się osoby dorosłe, wywołuje w Hiszpanii dyskusję o skuteczności procedur weryfikacji wieku. Krytycy obecnych rozwiązań argumentują, że każda błędna kwalifikacja oznacza nie tylko dodatkowe koszty dla państwa, ale także ogranicza dostęp do miejsc i pomocy dla dzieci, które rzeczywiście wymagają ochrony.
SC/europeanconservative.com
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/764502-mlodzi-migranci-masowo-oszukiwali-hiszpanie-zalamanie-systemu
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