Prezydent USA Donald Trump oświadczył podczas szczytu NATO w Ankarze, że polecił sekretarzowi skarbu Scottowi Bessentowi wstrzymanie wszelkiej wymiany handlowej z Hiszpanią.
Trump złożył tę deklarację podczas wspólnego wystąpienia z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem.
Według agencji Reutera Trump określił Hiszpanię jako „okropnego partnera w NATO”.
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PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/764471-trump-uderza-w-hiszpanie-sekretarz-skarbu-dostal-polecenie
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