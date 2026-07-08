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Trump uderza w Hiszpanię! Sekretarz skarbu dostał polecenie. „Okropny partner w NATO”

  • Świat
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Donald Trump / autor: PAP/EPA/FILIP SINGER / POOL
Donald Trump / autor: PAP/EPA/FILIP SINGER / POOL

Prezydent USA Donald Trump oświadczył podczas szczytu NATO w Ankarze, że polecił sekretarzowi skarbu Scottowi Bessentowi wstrzymanie wszelkiej wymiany handlowej z Hiszpanią.

Trump złożył tę deklarację podczas wspólnego wystąpienia z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem.

Według agencji Reutera Trump określił Hiszpanię jako „okropnego partnera w NATO”.

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PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

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Zespół wPolityce.pl

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