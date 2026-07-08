Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział w Ankarze, że Stany Zjednoczone są silnie zaangażowane w sprawy Polski, jeśli chodzi o obronność. Podkreślił też, że Polska to kraj, który intensywnie inwestuje w swoje siły zbrojne.
„Osiągnęliście już wszystkie cele”
Rutte został zapytany dzisiaj przez dziennikarzy, jaki poziom sił sojuszniczych w Polsce wystarczy, aby odstraszyć Rosję.
Według Ruttego Polska to kraj, który intensywnie inwestuje w swoje siły zbrojne.
W zasadzie osiągnęliście już wszystkie cele. Reformujecie obecnie swoje siły zbrojne. Wiecie, że Stany Zjednoczone są silnie zaangażowane w sprawy Polski. Słyszeliśmy to od każdego ważnego polityka w USA. Ale oczywiście musimy dbać o to, byśmy byli jak najsilniejsi
— odparł.
Jednym z najważniejszych tematów Szczytu NATO w Ankarze są zobowiązania krajów członkowskich podjęte na szczycie w Hadze, które zakładają, że każde państwo Sojuszu będzie wydawało 5 proc. swojego PKB na obronność do 2035 r.
„Istnieje jedno oczekiwanie…”
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział w środę dziennikarzom podczas szczytu Sojuszu w Ankarze, że Stany Zjednoczone są całkowicie oddane NATO. Dodał, że oczekują jednocześnie, iż Europejczycy i Kanadyjczycy zrównają z USA swoje wydatki na obronność.
Rutte został zapytany przez dziennikarzy, czy uważa USA za oddany NATO kraj członkowski.
Stany Zjednoczone są całkowicie oddane NATO, ale istniało, i do pewnego stopnia nadal istnieje, jedno oczekiwanie. (…) Aby USA były bezpieczne, potrzebują bezpiecznego Atlantyku, Europy i Arktyki. (…) Oczekiwanie było i jest, że Europejczycy i Kanadyjczycy zrównają swoje wydatki ze Stanami Zjednoczonymi, co uważam – i wielu kolegów obecnych na sali – za całkowicie sprawiedliwe
— powiedział.
Dopytywany, jakie jest jego przesłanie dla Rosji i Władimira Putina, odpowiedział, że Sojusz będzie bronił każdego centymetra terytorium i nie da się wygrać z NATO.
Jesteśmy defensywni, nigdy nikogo nie zaatakujemy. Będziemy bronić tylko naszego stylu życia, naszej demokracji, naszego terytorium. Więc nie żartujcie sobie z nas, nie igrajcie z nami
— podsumował Rutte.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/764455-szef-nato-zostal-zapytany-o-polske
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