„Cenimy przywództwo Niemiec we wzmacnianiu naszej obrony powietrznej poprzez dwustronne wsparcie oraz znaczący wkład w inicjatywę PURL. Dzięki temu możemy pozyskiwać pociski przeciwrakietowe, których obecnie brakuje na rynku” – czytamy we wpisie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na portalu X.
W przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia, że Polska miała w ostatnich miesiącach przekazać Ukrainie część swoich pocisków PAC-3 MSE, czyli najbardziej zaawansowanych pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot. Co więcej, oddano bez poinformowania Sejmu i opinii publicznej! Opozycja domagała się więc wyjaśnień.
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Najpierw rząd unikał jednoznacznych odpowiedzi, mówił o „tajemnicy państwowej” i zapowiadał ściganie osób ujawniających informacje o donacjach dla Ukrainy. Sam Donald Tusk publicznie powiedział o „pociskach, jakie Polska przekazała Ukrainie”. Zamiast jednak wyjaśnić, kiedy zapadła decyzja o przekazaniu uzbrojenia i dlaczego nie poinformowano o niej opinii publicznej, premier wykorzystał wystąpienie, by uderzać w opozycję.
Dodatkowo na jaw wyszło, że polecenie przekazania pocisków miało przyjść z… Niemiec.
Wtopa MON z odtajnieniem donacji
Z kolei Ministerstwo Obrony Narodowej w popłochu odpowiedziało na aferę wokół przekazania Ukrainie supernowoczesnych pocisków PAC-3 MSE, „odtajniając” donacje w latach 2022-2026. Miało być pięknie, a wyszło jak zwykle. „Niestety wczorajsza konferencja i ‘ujawnienie’ listy sprzętu podarowanego Ukrainie można ocenić wprost jako wizerunkową katastrofę” - ocenił analityk wojskowy Jarosław Wolski, krytykując sposób prezentacji danych przez resort, ale dodając przy tym, ze „podane dane są niepełne i znów nie uwzględniają tego co policzyli ludzie z OSW lub kiedyś kancelaria Prezydenta”. Dodajmy przy okazji, że w informacji MON są również i wspomniane pociski rakietowe PAC-3 do systemu Patriot.
„Cenimy przywództwo Niemiec”
Wołodymyr Zełenski postanowił znów pokazać, jak bardzo „szanuje” Polskę i Polaków. Podziękował zatem Niemcom…
Cenimy przywództwo Niemiec we wzmacnianiu naszej obrony powietrznej poprzez dwustronne wsparcie oraz znaczący wkład w inicjatywę PURL. Dzięki temu możemy pozyskiwać pociski przeciwrakietowe, których obecnie brakuje na rynku. Jest to szczególnie ważne teraz, gdy Rosja liczy na brutalne ataki rakietami balistycznymi, aby umożliwić sobie dalsze prowadzenie wojny
— czytamy we wpisie ukraińskiego przywódcy na portalu X.
Przygotowujemy również z Niemcami porozumienie dotyczące dronów oraz pracujemy nad utworzeniem wspólnego europejskiego systemu obrony przeciwrakietowej. Jestem wdzięczny Niemcom, a osobiście Friedrichowi Merzowi, za wsparcie oraz za podejmowane kroki w kierunku stworzenia europejskiej obrony przeciwrakietowej. To jedyny sposób, aby zapewnić niezawodną ochronę życia mieszkańców całej Europy przed zagrożeniami rakietowymi
— dodał Zełenski.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/764439-zelenski-upokarza-polske-dziekuje-niemcom-w-tle-patrioty
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