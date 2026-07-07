Zapadł wyrok w głośnym procesie. W tle książę Harry i Elton John

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Brytyjski książę Harry opuszcza wydarzenie Invictus Games w Londynie / autor: PAP/EPA
Brytyjski książę Harry opuszcza wydarzenie Invictus Games w Londynie / autor: PAP/EPA

Książę Harry, piosenkarz Elton John i pięć innych znanych osób przegrało dziś w głośnym procesie z Associated Newspapers, wydawcą „Daily Mail”, któremu zarzucali nielegalne pozyskiwanie informacji, m.in. przez zakładanie podsłuchów. Koszty sądowe to ok. 50 mln funtów.

Sąd w Londynie odrzucił wszystkie roszczenia grupy.

Powodowie nie zdołali udowodnić zarzutów dotyczących nielegalnego zdobywania informacji

— napisano w podsumowaniu wyroku. Sędzia dodał, że świadkowie powołani przez wydawcę przedstawili wiarygodne wyjaśnienia dotyczące źródeł spornych artykułów.

Sąd zaakceptował ich zeznania, w tym zaprzeczenia, by doszło do nielegalnego zdobywania informacji

— napisano w dokumencie.

Włamywanie się do skrzynek głosowych telefonów komórkowych, zakładanie podsłuchów, przeglądanie danych wrażliwych: według księcia Sussex i jego sojuszników – między innymi aktorek Liz Hurley i Sadie Frost, oraz byłego posła Liberalnych Demokratów Simona Hughesa - to wszystko znalazło się w arsenale dziennikarzy „Daily Mail” i „Mail on Sunday”.

Sędzia uznał jednak, że nie ma dowodów na to, by którykolwiek z 55 zaprezentowanych w sądzie przez prawników grupy artykułów z lat 1997-2015 powstał w wyniku złamania przez dziennikarzy prawa.

Książę Harry nie był obecny w sali sądowej. Uczestniczył w spotkaniu w think tanku międzynarodowym Chatham House.

Nigdy nie przedstawiono żadnych dowodów”

Rzecznik Associated Newspapers stwierdził, że wyrok to zwycięstwo dla dziennikarzy Daily Mail i dla wolnej prasy.

Na poparcie niektórych najbardziej oburzających zarzutów, wysuniętych przy ogromnym rozgłosie medialnym (…) nigdy nie przedstawiono żadnych dowodów

— dodał, wymieniając tu między innymi twierdzenia o zakładaniu przez dziennikarzy i ich współpracowników podsłuchów w domach i podsłuchiwaniu rozmów telefonicznych.

Brytyjskie media piszą, że koszty procesu mogą wynieść około 50 mln funtów, a decyzja na temat tego, kto zostanie nimi obciążony zapadnie 29 lipca.

Książę Harry od dawna krytykuje brytyjskie media za ingerowanie w prywatność jego rodziny. W 2023 r. uzyskał odszkodowanie od grupy Mirror Newspapers. Sąd uznał, że część publikacji należących do niej gazet powstała m.in. dzięki włamaniom do jego telefonu. W 2025 r. News Group Newspapers przeprosiła księcia za włamywanie się do poczty głosowej, inwigilację przez dziennikarzy nieistniejącego już tabloidu „News of the World” oraz za bezprawne działania prywatnych detektywów związanych z „The Sun”.

xyz/PAP

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Zespół wPolityce.pl

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