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Trump próbował skopiować Nawrockiego w Turcji! Nie dał rady

  • Świat
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Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wita prezydenta USA Donalda Trumpa na lotnisku w Esenbodze przed szczytem szefów państw i rządów NATO w 2026 r. w Ankarze w Turcji / autor: PAP/EPA
Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wita prezydenta USA Donalda Trumpa na lotnisku w Esenbodze przed szczytem szefów państw i rządów NATO w 2026 r. w Ankarze w Turcji / autor: PAP/EPA

Niedawno świat obiegło nagranie, na którym prezydent Karol Nawrocki wita się z tureckimi żołnierzami. Donald Trump postanowił powielić zachowanie zwierzchnika polskich Sił Zbrojnych. Prezydent USA podczas wizyty w Ankarze zwrócił się do wojskowych: „Merhaba asker”, ale nie było w tym tej energii i zaangażowania, co u Nawrockiego.

Jedną z cech rozpoznawczych prezydenta Karola Nawrockiego stał się jego sposób witania z żołnierzami. Jego donośne „czołem żołnierze” zna już chyba każdy w Polsce. Okazuje się, że polski prezydent świetnie radzi sobie także z pozdrawianiem żołnierzy z innych krajów, co pokazał podczas wizyty w Turcji.

Sieć obiegło niedawno nagranie, na którym widać moment powitania tureckich żołnierzy przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Merhaba asker!

— wykrzyknął polski prezydent, co oznacza „czołem żołnierze”.

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Wizyta w Turcji

Od uroczystego powitania w tureckim Pałacu Prezydenckim rozpoczęło w Ankarze spotkanie prezydentów Polski i Turcji, Karola Nawrockiego i Recepa Tayyipa Erdogana.

Nawrocki przebywał w Turcji z oficjalną wizytą w czerwcu. Jej pierwszym punktem była wizyta w Mauzoleum Atatürka i ceremonia złożenia wieńca.

Prezydent odwiedził też siedzibę Aselsan – największej tureckiej firmy elektroniki obronnej. W grudniu ub.r. z tą firmą polski rząd zawarł umowę na systemy do walki radioelektronicznej, będących elementem programu San, który ma być uzupełnieniem powstającego w Siłach Zbrojnych RP wielowarstwowego systemu obrony powietrznej. Aselsan ma dostarczyć sprzęt do 2035 roku, wartość umowy to ok. 2 mld zł.

W bazie Incirlik polski prezydent odwiedzi również żołnierzy z Polskiego Kontyngentu Wojskowego Turcja; w grudniu 2025 r. Nawrocki podpisał postanowienie w sprawie przedłużenia jego działania – na mocy tej decyzji kontyngent ma funkcjonować do 30 czerwca tego roku.

Turecka baza Incirlik, w której stacjonują polscy żołnierze, to jedna z najważniejszych baz sojuszniczych w tej części świata. Jest jednym z kilku poza USA miejsc składowania amerykańskiej broni jądrowej w ramach programu NATO Nuclear Sharing.

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Trump skopiował Nawrockiego

Prezydent Nawrocki okazał się trendsetterem, a naśladownictwo przyszło ze strony prezydenta największego mocarstwa świata, czyli Donalda Trumpa.

Przywódca USA zjawił się w Ankarze na szczycie NATO i postanowił przywitać się z tureckimi żołnierzami tak samo, jak Nawrocki. Trzeba jednak zaznaczy, że zwierzchnik polskich Sił Zbrojnych robi to z niezwykłą siłą i charyzmą.

xyz/wPolityce/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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