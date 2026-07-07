Trump próbował skopiować Nawrockiego w Turcji! Nie dał rady

Niedawno świat obiegło nagranie, na którym prezydent Karol Nawrocki wita się z tureckimi żołnierzami. Donald Trump postanowił powielić zachowanie zwierzchnika polskich Sił Zbrojnych. Prezydent USA podczas wizyty w Ankarze zwrócił się do wojskowych: „Merhaba asker”, ale nie było w tym tej energii i zaangażowania, co u Nawrockiego.
Jedną z cech rozpoznawczych prezydenta Karola Nawrockiego stał się jego sposób witania z żołnierzami. Jego donośne „czołem żołnierze” zna już chyba każdy w Polsce. Okazuje się, że polski prezydent świetnie radzi sobie także z pozdrawianiem żołnierzy z innych krajów, co pokazał podczas wizyty w Turcji.
Sieć obiegło niedawno nagranie, na którym widać moment powitania tureckich żołnierzy przez prezydenta Karola Nawrockiego.
Merhaba asker!
— wykrzyknął polski prezydent, co oznacza „czołem żołnierze”.
Czytaj także
Wizyta w Turcji
Od uroczystego powitania w tureckim Pałacu Prezydenckim rozpoczęło w Ankarze spotkanie prezydentów Polski i Turcji, Karola Nawrockiego i Recepa Tayyipa Erdogana.
Nawrocki przebywał w Turcji z oficjalną wizytą w czerwcu. Jej pierwszym punktem była wizyta w Mauzoleum Atatürka i ceremonia złożenia wieńca.
Prezydent odwiedził też siedzibę Aselsan – największej tureckiej firmy elektroniki obronnej. W grudniu ub.r. z tą firmą polski rząd zawarł umowę na systemy do walki radioelektronicznej, będących elementem programu San, który ma być uzupełnieniem powstającego w Siłach Zbrojnych RP wielowarstwowego systemu obrony powietrznej. Aselsan ma dostarczyć sprzęt do 2035 roku, wartość umowy to ok. 2 mld zł.
W bazie Incirlik polski prezydent odwiedzi również żołnierzy z Polskiego Kontyngentu Wojskowego Turcja; w grudniu 2025 r. Nawrocki podpisał postanowienie w sprawie przedłużenia jego działania – na mocy tej decyzji kontyngent ma funkcjonować do 30 czerwca tego roku.
Turecka baza Incirlik, w której stacjonują polscy żołnierze, to jedna z najważniejszych baz sojuszniczych w tej części świata. Jest jednym z kilku poza USA miejsc składowania amerykańskiej broni jądrowej w ramach programu NATO Nuclear Sharing.
Czytaj także
Trump skopiował Nawrockiego
Prezydent Nawrocki okazał się trendsetterem, a naśladownictwo przyszło ze strony prezydenta największego mocarstwa świata, czyli Donalda Trumpa.
Przywódca USA zjawił się w Ankarze na szczycie NATO i postanowił przywitać się z tureckimi żołnierzami tak samo, jak Nawrocki. Trzeba jednak zaznaczy, że zwierzchnik polskich Sił Zbrojnych robi to z niezwykłą siłą i charyzmą.
xyz/wPolityce/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/764425-trump-probowal-skopiowac-nawrockiego-w-turcji-nie-dal-rady
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.