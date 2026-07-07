W węgierskiej telewizji publicznej M1 zamiast serwisu informacyjnego widzowie zobaczyli czarną planszę z komunikatem o przebudowie mediów publicznych i „przeprosinami” za wieloletnie „kłamstwa”. Peter Magyar wziął najwyraźniej przykład z poczynań rządu Donalda Tuska!
Czarny ekran
Kanał informacyjny węgierskiej telewizji publicznej M1 przerwał we wtorek nadawanie, po tym jak nowo powołane tymczasowe kierownictwo nadzorującego media publiczne holdingu MTVA ogłosiło gruntowne zmiany w działaniu nadawców publicznych.
Zamiast ramówki widzowie M1 zobaczyli na ekranie komunikat o treści:
„Media publiczne nie mogą kłamać. Przepraszamy za to, że przez lata to robiły. Media państwowe przechodzą obecnie reorganizację, aby w przyszłości mogły być niezależne i wiarygodne. Serwis informacyjny zostaje tymczasowo zawieszony. Prosimy o cierpliwość”.
Zdjęcia telewizorów błyskawicznie obiegły media społecznościowe.
Magyar: „To koniec”
Tak najwyraźniej wyglądają czystki w wykonaniu nowego premiera Węgier Petera Magyara.
Historyczny dzień. Dziś propaganda nadawana w węgierskich mediach publicznych dobiegła wreszcie końca. Kłamali nocą. Kłamali dniem. Kłamali na każdym kanale. To koniec
— napisał triumfujący Magyar w mediach społecznościowych.
Czystki w kierownictwie
Nowo mianowany tymczasowy prezes MTVA Andras Horvath przybył we wtorek do siedziby nadawcy wraz z wybranym przez siebie zespołem zarządzającym. Według doniesień medialnych do działu kadr wezwano i zawieszono w obowiązkach ze skutkiem natychmiastowym kilku pracowników, w tym na stanowiskach kierowniczych.
Tymczasowe władze holdingu otrzymały zadania przeprowadzenia kompleksowego przeglądu działalności mediów publicznych, pokierowania procesem zmian organizacyjnych, zaprzestania działań propagandowych oraz zreformowania serwisu informacyjnego, aby węgierskie media publiczne stały się „wiarygodną, obiektywną i niezależną instytucją” - podał portal Telex.
W wydanym oświadczeniu MTVA poinformowano, że tymczasowe kierownictwo będzie nadzorować okres przejściowy. Po jego zakończeniu władze instytucji zostaną wyłonione w drodze otwartej rekrutacji, poprzedzonej konsultacjami eksperckimi i społecznymi.
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olnk/PAP/onet.pl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/764424-czarny-ekran-w-wegierskiej-telewizji-magyar-idzie-sladami-tuska
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