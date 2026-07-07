Burza wokół finansów Farage’a. Lider Reform UK rezygnuje z mandatu i rusza po reelekcję

  • Świat
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Tower Bridge / autor: Fratria
Tower Bridge / autor: Fratria

Nigel Farage, lider Reform UK, zrezygnował z mandatu posła, co automatycznie prowadzi do organizacji wyborów uzupełniających. Farage zapowiedział, że weźmie w nich udział, by wrócić do Izby Gmin. To efekt kontrowersji dotyczących jego finansów.

Zrezygnuję z bycia posłem w Clacton-on-Sea, co spowoduje organizację wyborów uzupełniających

— powiedział polityk podczas internetowego wystąpienia, dodając, że będzie się ubiegał o ponowny wybór, a to mieszkańcy miasteczka powinni ocenić jego działania.

To wybory, w których po jednej stronie będą ludzie, a po drugiej - establishment

— dodał.

Działalność polityczna Farage’a

W ostatnich tygodniach media opisywały kontrowersje dotyczące finansowania działalności politycznej Farage’a. Parlamentarny komisarz ds. standardów bada, czy lider Reform UK powinien był ujawnić w rejestrze interesów poselskich 5 mln funtów otrzymanych od Christophera Harborne’a, biznesmena związanego z branżą kryptowalut. „Sunday Times” pisał z kolei, że inny biznesmen z tej branży, George Cottrell miał zapewnić Farage’owi m.in. usługi ochroniarskie oraz możliwość korzystania z domu w pobliżu Pałacu Buckingham, co zdaniem tygodnika również powinno zostać odnotowane w rejestrze.

Nigel Farage, od dekad jedna z czołowych postaci brytyjskiego ruchu eurosceptycznego, podkreśla cały czas, że zarzuty są nieuzasadnione, a pieniądze nie były związane z jego działalnością publiczną.

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PAP/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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