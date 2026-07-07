Groza w stolicy Syrii! Eksplozje w pobliżu hotelu Macrona

  • Świat
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Emmanuel Macron / autor: Fratria
Emmanuel Macron / autor: Fratria

W stolicy Syrii, Damaszku, gdzie składa wizytę prezydent Francji Emmanuel Macron, doszło do eksplozji” - powiadomiły agencje AFP i Reutera. Krótko potem Macron spotkał się w pałacu prezydenckim w Damaszku z przywódcą Syrii Ahmedem al-Szarą.

Najpierw poinformowano o wybuchu. Powołano się na relacje świadków, przekazujących doniesienia o dymie unoszącym się nad dzielnicą położoną blisko hotelu, w którym zatrzymał się Macron i który opuścił dziś rano.

Telewizja państwowa powiadomiła następnie, że syryjski przywódca przyjął Macrona w pałacu prezydenckim w Damaszku. Pałac Elizejski przekazał natomiast, że prezydent Francji nie słyszał eksplozji, gdy udawał się na to spotkanie.

W Damaszku doszło do eksplozji

Agencja AFP, powołując się na źródło w instytucjach bezpieczeństwa, podała, że w pobliżu hotelu, gdzie zatrzymał się Macron, doszło do dwóch eksplozji. W ten rejon udały się karetki pogotowia z włączonymi sygnałami dźwiękowymi. Siły bezpieczeństwa zablokowały dostęp innym pojazdom.

Macron jest pierwszym przywódcą dużego kraju Unii Europejskiej, który składa wizytę w Syrii od czasu obalenia w grudniu 2024 r. poprzedniego prezydenta tego kraju, Baszara al-Asada. Francuski lider przybył do Damaszku wczoraj wieczorem i spotkał się z al-Szarą, po czym wspólnie odwiedzili meczet Umajjadów w centrum syryjskiej stolicy.

W Syrii wciąż dochodzi do ataków terrorystycznych po trwającej 13 lat wojnie domowej. W miniony czwartek, 2 lipca, dziesięć osób zginęło w wyniku wybuchu bomby w kawiarni w centrum Damaszku.

Po oficjalnej wizycie Macron i al-Szara udadzą się do Ankary, gdzie dziś rozpoczyna się szczyt NATO.

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PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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