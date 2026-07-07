Trump: Putin odczuwa presję. "Bardzo stanowcza rozmowa"

Prezydent USA Donald Trump wyraził dziś przekonanie, że przywódca Rosji Władimir Putin odczuwa presję i chce zakończyć wojnę w Ukrainie. Dodał, że Kijów też chce zakończenia konfliktu. Podkreślił, że będzie o tym rozmawiać na szczycie NATO w Ankarze.
Chcą zakończyć tę wojnę
Cóż, myślę, że on (Putin) odczuwa presję. Chce zakończyć tę wojnę, Ukraina również chce ją zakończyć. Prowadzimy rozmowy i zobaczymy, czy uda nam się doprowadzić do jej zakończenia. To straszna sytuacja
— powiedział Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym.
Uważam, że jesteśmy znacznie bliżej (rozwiązania), niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Prezydent Putin chce zakończenia wojny po naszej bardzo stanowczej, dobrej rozmowie telefonicznej i prezydent (Ukrainy Wołodymyr) Zełenski również chce, by to zakończyło się teraz
— przekazał.
Jedziemy na szczyt NATO i będziemy o tym rozmawiać. Myślę, że nam się uda. Myślę, że uda się to zakończyć, tę straszną sytuację
—- dodał.
„Linia frontu została zamrożona”
Przy okazji szczytu NATO, który odbędzie się w Ankarze w dniach 7-8 lipca, Trump spotka się z prezydentem Ukrainy. Wysoki rangą przedstawiciel administracji, pytany o cel spotkania z Zełenskim, odparł, że Trump chce rozmawiać o zakończeniu wojny, którą uznał za swój wieloletni priorytet.
Linia frontu została zamrożona w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Żadna ze stron nie robi dużych postępów, a jednocześnie giną ogromne liczby ludzi
— miał podkreślić. Zapowiedział, że po rozmowie z Zełenskim Trump zapewne skontaktuje się także z Putinem.
Czytaj także
SC/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/764344-trump-putin-odczuwa-presje-bardzo-stanowcza-rozmowa
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.