Trump: Putin odczuwa presję. "Bardzo stanowcza rozmowa"

  • Świat
  • opublikowano:
Donald Trump i Władimir Putin / autor: PAP/EPA
Donald Trump i Władimir Putin / autor: PAP/EPA

Prezydent USA Donald Trump wyraził dziś przekonanie, że przywódca Rosji Władimir Putin odczuwa presję i chce zakończyć wojnę w Ukrainie. Dodał, że Kijów też chce zakończenia konfliktu. Podkreślił, że będzie o tym rozmawiać na szczycie NATO w Ankarze.

Chcą zakończyć tę wojnę

Cóż, myślę, że on (Putin) odczuwa presję. Chce zakończyć tę wojnę, Ukraina również chce ją zakończyć. Prowadzimy rozmowy i zobaczymy, czy uda nam się doprowadzić do jej zakończenia. To straszna sytuacja

— powiedział Trump dziennikarzom w Gabinecie Owalnym.

Uważam, że jesteśmy znacznie bliżej (rozwiązania), niż większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Prezydent Putin chce zakończenia wojny po naszej bardzo stanowczej, dobrej rozmowie telefonicznej i prezydent (Ukrainy Wołodymyr) Zełenski również chce, by to zakończyło się teraz

— przekazał.

Jedziemy na szczyt NATO i będziemy o tym rozmawiać. Myślę, że nam się uda. Myślę, że uda się to zakończyć, tę straszną sytuację

—- dodał.

Linia frontu została zamrożona”

Przy okazji szczytu NATO, który odbędzie się w Ankarze w dniach 7-8 lipca, Trump spotka się z prezydentem Ukrainy. Wysoki rangą przedstawiciel administracji, pytany o cel spotkania z Zełenskim, odparł, że Trump chce rozmawiać o zakończeniu wojny, którą uznał za swój wieloletni priorytet.

Linia frontu została zamrożona w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Żadna ze stron nie robi dużych postępów, a jednocześnie giną ogromne liczby ludzi

— miał podkreślić. Zapowiedział, że po rozmowie z Zełenskim Trump zapewne skontaktuje się także z Putinem.

Czytaj także

SC/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych