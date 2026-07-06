Śmiertelne pobicie 32-letniego szwedzkiego policjanta Christiana Zediga podczas oglądania meczu w strefie kibica w Kopenhadze odbiło się szerokim echem w Skandynawii. Sprawa stała się przedmiotem politycznej debaty, a w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się informacje dotyczące tożsamości sprawcy, którym ma być afrykański imigrant z kryminalną przeszłością. Duńska policja milczy na temat tych doniesień.
Świadkowie opisują brutalny atak
Do tragedii doszło 30 czerwca podczas transmisji meczu Wybrzeża Kości Słoniowej z Norwegią w strefie kibica w kopenhaskiej dzielnicy Islands Brygge.
Jak czytamy w serwisie European Conservative.com, który powołuje się na szwedzkie media, opisujące relacje świadków, przebywający poza służbą Christian Zedig został zaatakowany podczas zamieszek przez mężczyznę określanego jako osoba „pochodzenia imigranckiego”.
Według świadków jeden z napastników miał z dużą siłą uderzyć 32-latka w głowę. Po ataku trzy osoby miały oddalić się z miejsca zdarzenia. Policjant doznał ciężkich obrażeń i zmarł.
Kim był zabójca?
W piątek domniemany sprawca, którego zdjęcie opublikowała policja, zgłosił się i został aresztowany przez sąd. Sędzia nie zgodził się na publikację jego danych.
Jak ustaliła duńska gazeta „B.T”, podejrzanym jest 31-letni mężczyzna pochodzący z Afryki, skazany w 2014 r. za poważne przestępstwa wobec swojej byłej partnerki, a w 2017 roku - za usiłowanie zabójstwa.
Głos zabrała frakcja Patriots for Europe
Do sprawy odniosła się także grupa „Patrioci dla Europy w Parlamencie Europejskim. We wpisie opublikowanym 3 lipca w serwisie X, oznaczonym hashtagiem #EuropeanLivesMatter, przypomniano, że Christian Zedig był ojcem dwójki dzieci.
Europejczycy mają dość!
— czytamy we wpisie Patriotów dla Europy
Autorzy wpisu stwierdzili również, że domniemanym podejrzanym jest „afrykański migrant z kryminalną przeszłością”.
Szef duńskiej dyplomacji potępił zabójstwo
Do śmierci szwedzkiego policjanta odniósł się również minister spraw zagranicznych Danii Lars Løkke Rasmussen.
Z wielkim smutkiem i gniewem przyjąłem wiadomość o śmierci młodego Szweda w Kopenhadze podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, które miały być pokojowe. Moje najserdeczniejsze myśli kieruję do jego rodziny, przyjaciół i wszystkich naszych szwedzkich braci i sióstr. Niech winni zostaną surowo i sprawiedliwie osądzeni”
— napisał w serwisie X.
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SC/europeanconservative.com/aftonbladet.se/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/764342-policjant-smiertelnie-pobity-w-danii-europejczycy-maja-dosc
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