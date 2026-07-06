Skandal! Bogucki wpisany na ukraińską "listę śmierci"!

Centrum „Myrotvorets”, czyli ukraińska strona internetowa i powiązana z nią organizacja pozarządowa, która sporządza listę „wrogów Ukrainy” umieściła obok rosyjskich zbrodniarzy szefa Kancelarii Prezydenta RP Zbigniewa Boguckiego. Powodem było użycie przez niego zwrotu „Małopolska Wschodnia” w kontekście zbrodni wołyńskiej. Lista ta bywa określana mianem „listy śmierci”.
Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, został oficjalnie dodany do listy celów „Myrotvorets” (niechlubnego rejestru rzekomych „wrogów” Ukrainy). Jego pozorne przestępstwo? Odniesienie się do dzisiejszych zachodnio-ukraińskich terytoriów za pomocą historycznego terminu „Wschodnia Małopolska”
— poinformowała ukraińska historyk Marta Havryshko.
Według Myrotvorets jest winny:
· „Naruszania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy”.
· „Uczestnictwa w aktach humanitarnej agresji przeciwko Ukrainie”.
· „Manipulowania informacjami o znaczeniu społecznym w celu podżegania do nienawiści wśród Polaków wobec Ukraińców oraz prowokowania międzyetnicznych i międzyreligijnych konfliktów”.
— wymieniała.
Witamy w klubie, panie Bogucki! Zajmijcie krzesło – w ostatnich dniach jesteśmy dość zatłoczonym towarzystwem
— podkreśliła.
Na liście tej domyślnie powinni znajdować się rosyjscy żołnierze, dowódcy oraz separatyści, ale to nie pierwszy raz, kiedy trafia na nią polski polityk.
Wcześniej na listę trafili m.in. politycy Konfederacji: Sławomir Mentzen, Anna Bryłka czy Krzysztof Bosak.
Warto przy tym zauważyć, że „Myrotvorets” ściśle współpracuje z ukraińską służbą bezpieczeństwa oraz ukraińskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych.
Ponieważ na stronie publikowane są dane osobowe rzekomych „wrogów”, osoby znajdujące się w spisie często otrzymują pogróżki.
Lista ta często nazywana jest - nie tylko przez Rosjan - listą śmierci, ponieważ zdarzały się przypadki osób zabitych wkrótce po opublikowaniu ich danych. Jest ona mocno krytykowana przez międzynarodowe organizacje praw człowieka.
as/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/764339-skandal-bogucki-wpisany-na-ukrainska-liste-smierci
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