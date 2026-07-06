Niemcy mają problem z kluczową brygadą NATO. Brakuje żołnierzy

Rozmieszczenie niemieckiej brygady na Litwie miało być symbolem nowej polityki obronnej Berlina i jednym z najważniejszych elementów odstraszania Rosji na wschodniej flance NATO. Tymczasem realizacja projektu napotyka poważne trudności. Jak opisuje „Sueddeutsche Zeitung”, cytowany przez dw.com, Bundeswehra nie jest w stanie znaleźć wystarczającej liczby ochotników, a w grę zaczyna wchodzić nawet obowiązkowe kierowanie żołnierzy do służby za granicą.
Brakuje ochotników do służby na Litwie
Według informacji „Sueddeutsche Zeitung” niemieckie siły zbrojne mogą zostać zmuszone do oddelegowania nawet tysiąca żołnierzy na Litwę, ponieważ liczba ochotników okazuje się niewystarczająca.
To bezprecedensowy projekt w historii Bundeswehry. Po raz pierwszy Niemcy zdecydowali się na stałe rozmieścić dużą jednostkę wojskową poza granicami kraju. Docelowo brygada ma liczyć 4800 żołnierzy oraz około 200 pracowników cywilnych, jednak obecnie na Litwie służy jedynie około 1800 wojskowych.
Sztandarowy projekt Pistoriusa pod presją
Rozbudowa brygady jest jednym z priorytetów ministra obrony Borisa Pistoriusa i elementem zapowiedzianego jeszcze przez byłego kanclerza Olafa Scholza zwrotu w niemieckiej polityce bezpieczeństwa.
Sam minister przyznał w rozmowie z dziennikiem „Bild”, że największe problemy dotyczą pozyskania szeregowych żołnierzy oraz wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Nie wykluczył przy tym, że w przyszłości konieczne może być obowiązkowe kierowanie wojskowych do służby na Litwie.
Bundeswehry nie chce oddawać specjalistów
Jak podaje „Sueddeutsche Zeitung”, największe braki kadrowe dotyczą personelu posiadającego specjalistyczne kwalifikacje. Chodzi przede wszystkim o ekspertów z zakresu technologii, logistyki oraz obrony przed bronią masowego rażenia.
Dziennik dodaje, że innym problemem jest niechęć niektórych jednostek Bundeswehry do oddelegowania niektórych specjalistów na Litwę, np. specjalistów IT, którzy są pilnie potrzebni także na miejscu
— czytamy w dzienniku.
Na atrakcyjność służby wpływają również kwestie finansowe. Jak czytamy w niemieckich mediach, tamtejsze MSZ obniżyło dodatki przysługujące urzędnikom i żołnierzom pełniącym służbę w państwach bałtyckich.
W rezultacie od lipca wojskowi skierowani na Litwę otrzymują niższe wynagrodzenie, niż pierwotnie planowano
— pisze „Sueddeutsche Zeitung”, cytowany przez dw.com
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SC/dw.com/Sueddeutsche Zeitung
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/764318-niemcy-maja-problem-z-kluczowa-brygada-nato-brakuje-zolnierzy
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