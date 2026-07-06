Jeszcze przed objęciem władzy Péter Magyar zapowiadał rozprawę z ludźmi Viktora Orbána. Teraz przechodzi od słów do czynów. Premier Węgier chce skrócić kadencję legalnie wybranego prezydenta Tamása Sulyoka poprzez zmianę konstytucji. W mediach społecznościowych przedstawił właśnie 12-punktowy plan. Czystka na najwyższym stanowisku państwowym jest jego kluczowym zapisem.
Magyar chce usunąć prezydenta
Szef węgierskiego rządu zapowiedział pod koniec czerwca, że jego gabinet rozpocznie proces usunięcia ze stanowiska prezydenta Sulyoka poprzez nowelizację konstytucji, a jesienią rozpocznie reformę konstytucyjną. Dodał, że Węgry będą miały nowego prezydenta do 20 sierpnia bieżącego roku.
Premier wielokrotnie wzywał do rezygnacji prezydenta Sulyoka oraz m.in. prezesów Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego Węgier, nazywając ich „marionetkami Orbana”. Magyar stawiał nawet ultimatum! Wyznaczony termin na dobrowolną rezygnację ze stanowisk upłynął 31 maja. Prezydent, odrzucając żądania Magyara, ostrzegał, że próby jego usunięcia zagrażają praworządności i porządkowi konstytucyjnemu Węgier.
Kadencja Sulyoka - wybranego głosami deputowanych Fideszu, partii byłego premiera Viktora Orbana - trwa do marca 2029 roku. Zgodnie z węgierską konstytucją prezydent może zostać odwołany ze stanowiska, gdy nie przestrzega ustawy zasadniczej, celowo narusza prawa związane z pełnieniem urzędu lub popełnił przestępstwo pospolite. Przypomnijmy, partia Tisza premiera Magyara posiada w węgierskim parlamencie konstytucyjną większość - 141 ze 199 deputowanych.
12 punktów nowego premiera
Teraz Péter Magyar złożył 12-punktowy projekt zmiany konstytucji, który ma ograniczyć wpływy poprzedniej administracji Viktora Orbána. Jak podaje Politico, zapis o zakończeniu kadencji obecnego prezydenta jednym z ważniejszych punktów, które Magyar ogłosił w mediach społecznościowych.
1. Limit 12 lat (lub trzech kadencji) dla posłów Zgromadzenia Narodowego.
2. Ustanie kadencji obecnego prezydenta republiki.
3. Bardziej niezależny Trybunał Konstytucyjny. Wprowadzenie granicy wieku 70 lat.
4. Silniejsze sądownictwo samoorganizujące się, możliwość odwołania prezesa Sądu Najwyższego i przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa przez sędziów.
5. Utworzenie Urzędu do Odzyskiwania i Ochrony Majątku Narodowego.
6. Mniej ustaw organicznych.
7. Przywrócenie kompetencji Trybunału Konstytucyjnego.
8. Zniesienie prawa weta Rady Budżetowej.
9. Wzmocnienie ochrony pieniędzy publicznych.
10. Przywrócenie nazw jednostek administracyjnych z „hrabstw” na „województwa”.
11. Przegląd regulacji konstytucyjnych dotyczących niezależnych organów regulacyjnych.
12. Zniesienie niezależnej Gwardii Zgromadzenia Narodowego. Ujednolicone zarządzanie służbami porządkowymi.
— czytamy na liście Magyara.
W niemal godzinnym przemówieniu w parlamencie w ubiegłym miesiącu Magyar zapowiedział Operację Oczyszczającego Ognia, wymierzoną w to, co sam nazwał „mafią Orbána”.
Czytaj także
Tak było już od początku
Ale już od samego początku Magyar i jego ministrowie wykazywali się lekceważącym, wręcz skandalicznym stosunkiem do głowy państwa. Przypomnijmy, że 13 maja, gdy trwała uroczystość zaprzysiężenia, zgodnie z zapowiedzią lidera Tiszy nowi ministrowie odmawiali wspólnego zdjęcia z prezydentem. Do zdjęcia stawali jedynie z szefem nowego rządu.
Komisja Wenecka w grze
W czwartek premier oraz prezydent spotkali się w Budapeszcie z przedstawicielami Komisji Weneckiej, organu doradczego Rady Europy. Omawiano właśnie proponowane przez rząd zmiany prawne umożliwiające usunięcie ze stanowiska głowy państwa oraz wysokich urzędników państwowych.
Rząd przeprowadził „bardzo ważne i owocne rozmowy” z Komisją Wenecką – poinformował Magyar. Przekazał, że osiągnięto porozumienie co do znaczenia przywrócenia demokracji i praworządności na Węgrzech oraz odbudowy systemu wzajemnej kontroli i równowagi władz.
Uczestnicy spotkania uzgodnili utrzymywanie regularnych kontaktów z Komisją Wenecką - dodał. Według Magyara Komisja Wenecka z zadowoleniem przyjęła rozpoczęcie procesu konstytucyjnego i nie wyraziła krytyki pod adresem planu nowelizacji ustawy zasadniczej umożliwiającej odwołanie prezydenta Tamasa Sulyoka - podał portal Telex.
Tego samego dnia z przedstawicielami Komisji Weneckiej spotkał się również prezydent Sulyok. W czasie rozmowy omówiono prezydencki wniosek o eksperckie wsparcie tego organu w rozwiązaniu kwestii konstytucyjnych wynikających z proponowanych przez rząd regulacji mających doprowadzić do usunięcia prezydenta i innych wysoko postawionych urzędników.
W oświadczeniu zaznaczono, że prezydent docenił „zaangażowanie Komisji w pomoc przy rozwiązaniu spornej sytuacji” i wyraził nadzieję, że konsultacje między Komisją a węgierskim rządem „przyczynią się również do zachowania ładu konstytucyjnego Węgier zgodnie ze standardami europejskimi”.
Czytaj także
olnk/X/wp.pl/PAP/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/764300-tak-magyar-chce-usunac-prezydenta-pokazal-12-punktowy-plan
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.