Sieć obiegło szokujące nagranie, na którym widać kompromitację brytyjskich policjantów. Nie potrafili oni poradzić sobie z jednym, czarnoskórym agresorem, który ostatecznie zabrał ich pałkę teleskopową i pobił nią jednego z funkcjonariuszy.
Grupa Turning Point UK udostępniła w swoich mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak policja nie może poradzić sobie z agresywnym czarnoskórym mężczyzną.
Zamiast skutecznie obezwładnić podejrzanego, policja próbowała go zachowawczo obalić. Ostatecznie czarnoskóry mężczyzna zabrał pałkę teleskopową jednego z funkcjonariuszy, po czym okładał nią policjanta. Chwilę później wsiadł na motocykl i odjechał. Drugi z funkcjonariuszy patrzył bezradnie na całą sytuację.
Mężczyzna uniknął aresztowania, bijąc brytyjskich policjantów ich własną pałką.
— wskazało Turning Point UK.
Szokujący materiał: Brytyjski policjant miał swój pałkę użyty przeciwko niemu przez podejrzanego po upuszczeniu jej na podłogę podczas prób aresztowania go. Podejrzany jest widoczny na kamerze, jak uderza funkcjonariusza z pełną siłą swoją pałką po podniesieniu jej, podczas gdy walczyli, by go aresztować. Następnie widać, jak ucieka z dużą prędkością na elektrycznym motocyklu
— informowano z kolei na profilu „Active Patriot”.
Problemy Wielkiej Brytanii
Brytyjska policja od dawna znana jest z ogromnej pobłażliwości wobec obywateli pochodzenia pozabrytyjskiego. Jej interwencje co jakiś czas stają się viralami w mediach społecznościowych. Cechuje je bowiem ogromna zachowawczość z obawy o oskarżenie o rasizm.
Zupełnie inaczej sytuacja wygląda wobec ludzi białych. Szok na całym świecie wywołała sprawy śmierci brytyjskiego obywatela polskiego pochodzenia Henry’ego Nowaka, który po tym, jak został ugodzony nożem przez sikha, został skuty w kajdanki, ponieważ agresor… oskarżył go o rasizm. Henry zmarł w kajdankach.
Wielka Brytania aktywnie ściga także tych, którzy w sieci krytykują politykę migracyjną państwa. Szkoda, że nie potrafi być tak zdecydowana wobec wszystkich, bez względu na kolor skóry.
as/X/Facebook.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/764232-kompromitacja-brytyjskiej-policji-nagranie-hitem-sieci
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