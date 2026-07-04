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Putin kontra długopis. Ten pojedynek trzeba zobaczyć

  • Świat
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Władimir Putin / autor: PAP/EPA/RUSSIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE /HANDOUT HANDOUT
Władimir Putin / autor: PAP/EPA/RUSSIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE /HANDOUT HANDOUT

Wojenne triumfy Władimira Putina, przebranego w mundur, zeszły na drugi plan. To długopis skradł całe show! To nagranie z rosyjskim dyktatorem warto zobaczyć.

Putin w mundurze

W opublikowanym przez kremlowską służbę prasową nagraniu Władimir Putin (przebrany w mundur) wizytuje jedno ze stanowisk dowodzenia i wysłuchuje raportu szefa Sztabu Generalnego Walerija Gierasimowa o rzekomym zajęciu Konstantynówki.

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Walka z długopisem

Uwagę internautów przykuł… długopis. Rosyjski dyktator odkłada go na skraj biurka, po czym przybór ponownie zaczyna się toczyć, zmuszając Putina do jego poprawiania. Nagranie błyskawicznie podchwycił kanał NEXT

Niezależny białoruski profil NEXTA z przekąsem skomentował:

Putin „zręcznie” zatrzymał długopis, który toczył się z biurka

Cóż, z takimi refleksami starzec mógłby pozostać najwyższym przywódcą bagna przez kolejne 50 lat.

W zamyśle miał być pokaz wojennego przywództwa. Ostatecznie największym wyzwaniem okazało się utrzymanie długopisu na biurku

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olnk/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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