Putin kontra długopis. Ten pojedynek trzeba zobaczyć

Wojenne triumfy Władimira Putina, przebranego w mundur, zeszły na drugi plan. To długopis skradł całe show! To nagranie z rosyjskim dyktatorem warto zobaczyć.
Putin w mundurze
W opublikowanym przez kremlowską służbę prasową nagraniu Władimir Putin (przebrany w mundur) wizytuje jedno ze stanowisk dowodzenia i wysłuchuje raportu szefa Sztabu Generalnego Walerija Gierasimowa o rzekomym zajęciu Konstantynówki.
Walka z długopisem
Uwagę internautów przykuł… długopis. Rosyjski dyktator odkłada go na skraj biurka, po czym przybór ponownie zaczyna się toczyć, zmuszając Putina do jego poprawiania. Nagranie błyskawicznie podchwycił kanał NEXT
Niezależny białoruski profil NEXTA z przekąsem skomentował:
Putin „zręcznie” zatrzymał długopis, który toczył się z biurka
Cóż, z takimi refleksami starzec mógłby pozostać najwyższym przywódcą bagna przez kolejne 50 lat.
W zamyśle miał być pokaz wojennego przywództwa. Ostatecznie największym wyzwaniem okazało się utrzymanie długopisu na biurku
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Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/764163-putin-kontra-dlugopis-ten-pojedynek-trzeba-zobaczyc
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