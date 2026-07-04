Zamordował Polaka i dostał dożywocie. Vickrum Digwa chce się odwołać od wyroku

  • Świat
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Vickrum Digwa, który w ubiegłym roku zamordował studenta polskiego pochodzenia Henry’ego Nowaka, chce się odwołać od wyroku dożywocia – potwierdził Sąd Apelacyjny Anglii i Walii.

Sam wniosek nie oznacza automatycznie, że do procesu apelacyjnego dojdzie. Sędzia musi najpierw wydać na to zgodę, uznając, że zachodzą przesłanki, by znów zbadać sprawę. Sąd nie wyznaczył jeszcze daty posiedzenia.

1 czerwca Digwa został skazany na dożywocie. O ewentualne zwolnienie będzie mógł się ubiegać po prawie 21 latach.

Wcześniej inną apelację złożyła radczyni generalna i zastępczyni prokuratora krajowego Anglii i Walii Ellie Reeves. Domaga się sprawdzenia, czy wyrok nie był zbyt łagodny.

Niezależny Urząd ds. Postępowania Policji (IOPC) bada natomiast, czy policjanci biorący udział w aresztowaniu Nowaka dopuścili się rażącego naruszenia dyscypliny.

W grudniu 2025 roku w Southampton 23-letni sikh Digwa ugodził brytyjskiego studenta polskiego pochodzenia ceremonialnym nożem. Później okłamał policjantów, że zareagował w ten sposób na rasistowskie obelgi. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze skuli Nowaka kajdankami. Mimo próśb o udzielenie pomocy Nowak początkowo jej nie uzyskał. „

Nie wydaje mi się, chłopie

— odpowiedział jeden z funkcjonariuszy na słowa studenta, że jest ranny.

kk/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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