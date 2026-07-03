Trump znów napisał o NATO: "To śmieszne!"

Prezydent USA Donald Trump napisał na swojej platformie Truth Social, że Stany Zjednoczone nie powinny kontynuować jednostronnej relacji z NATO. Wpisowi towarzyszy grafika, z której wynika, że nakłady USA na obronność znacząco przewyższają wydatki innych państw Sojuszu.
To śmieszne, żeby Stany Zjednoczone nadal podążały tą jednostronną ścieżką, skoro ta relacja nie jest wzajemne. Nie było ich przy nas!!!
— napisał Trump w piątek po godz. 5 czasu polskiego.
W ostatnich miesiącach prezydent USA wielokrotnie powtarzał, że jest zawiedziony sojusznikami z NATO, ponieważ - jak twierdził - nie udzielili oni USA wystarczającego wsparcia w wojnie z Iranem.
Zamieszczona we wpisie grafika ukazuje - jak się wydaje - wydatki na obronność w ramach NATO pięciu członków Sojuszu. Według grafiki USA wydają 999 mld dolarów, wydają ok. 11 razy więcej niż kolejne państwo w tym zestawieniu, Wielka Brytania (90,5 mld dolarów). Wydatki Francji sięgają 66,5 mld dolarów, Włoch - 48,8 mld dolarów, a Polski - 44,3 mld dolarów.
We wcześniejszym wpisie na Truth Social Trump napisał, że „USA wydają na NATO więcej pieniędzy niż jakikolwiek inny kraj, zdecydowanie najwięcej, by je chronić, nie odnosząc z tego żadnych korzyści”. Podając kwoty wydawane na obronę poszczególnych państw, wymienił też Polskę wraz z kwotą 44,3 mld dol.
Dane, na które powołał się Trump, to szacunkowe wydatki na obronność krajów Sojuszu pochodzące z zestawień NATO. Sekretarz generalny organizacji Mark Rutte poinformował w opublikowanym wiosną rocznym raporcie, że europejskie kraje NATO i Kanada zwiększyły w 2025 r. wydatki na obronę o 20 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim w ujęciu realnym. Wydatki Polski wyniosły 4,3 proc. PKB, najwięcej wśród państw NATO.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/764037-trump-znow-napisal-o-nato-to-smieszne
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