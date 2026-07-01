Co z denuklearyzacją Iranu? Trump ujawnia!

Amerykański przywódca Donald Trump ocenił, że denuklearyzacja Iranu przebiega „pomyślnie”. „Jak wiecie, uderzaliśmy w nich bardzo mocno przez trzy noce, ale dobrze się dogadujemy” - powiedział dziś w rozmowie z dziennikarzami prezydent USA. W Katarze trwają dziś pośrednie rozmowy na szczeblu technicznym USA i Iranu.
Proces pozbawiania Iranu zdolności nuklearnych przebiega pomyślnie. Odbyli bardzo dobre spotkania i zobaczymy, co będzie dalej. Jak wiecie, uderzaliśmy w nich bardzo mocno przez trzy noce, ale dobrze się dogadujemy
— powiedział Trump dziennikarzom przed wylotem do Dakoty Północnej.
Sytuacja na giełdzie
Wszystko przebiega dobrze. Giełda praktycznie każdego dnia ustanawia nowe rekordy. Ceny ropy znacząco spadły. Widzę, że dziś cena spadła do 68 dolarów. To mniej niż wtedy, gdy rozpocząłem — można powiedzieć — atak na Iran, aby nigdy nie zdobył broni nuklearnej
— dodał.
Przed atakiem USA i Izraela na Iran cena baryłki ropy była na poziomie ok. 70 USD.
Jak poinformowało telewizję CNN źródło dyplomatyczne, amerykańscy i irańscy urzędnicy prowadzą w środę w stolicy Kataru - Dosze, pośrednie, techniczne rozmowy na niższym szczeblu za pośrednictwem mediatorów z Pakistanu i Kataru.
Źródła agencji Reutera przekazały, że techniczne rozmowy mają na celu osiągnięcie porozumienia w sprawie żeglugi przez cieśninę Ormuz oraz wypracowanie trwałego zawieszenia broni.
Zięć Donalda Trumpa, Jared Kushner, oraz specjalny wysłannik Steve Witkoff spotkali się z premierem Kataru Mohammedem bin Abdulrahmanem as-Sanim, aby przygotować grunt pod rozmowy. Według źródła posiadającego bezpośrednią wiedzę o negocjacjach, ani Kushner, ani Witkoff nie uczestniczą jednak w środowych rozmowach.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763940-co-z-denuklearyzacja-iranu-trump-ujawnia
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