Kanclerz Niemiec Friedrich Merz pozostaje najmniej popularnym politykiem wśród 20 najważniejszych przedstawicieli niemieckiej sceny politycznej – wynika z najnowszego sondażu Instytutu Insa przeprowadzonego dla dziennika „Bild”. Jak podaje Deutsche Welle, lider CDU już drugi tydzień z rzędu zamyka ranking, nie poprawiając swojego wyniku.
Notowania popularności
W tym samym badaniu, jak pisze dw.com, największy awans odnotował minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt z CSU, który przesunął się z 10. na 7. miejsce. Poprawiły się również notowania przewodniczącej klubu parlamentarnego Lewicy Heidi Reichinnek, która awansowała z 13. na 10. pozycję.
Spadki zanotowali natomiast współprzewodniczący AfD. Tino Chrupalla spadł z 9. na 17. miejsce, a Alice Weidel z 4. na 6.
Eksperci: rząd nie przekonał wyborców
Merz objął urząd kanclerza 6 maja 2025 r. Od tego czasu jego notowania pozostają słabe. Jeszcze w maju biograf polityka Daniel Goffart ocenił w rozmowie z „The Guardian”, że rząd znalazł się w politycznym impasie.
Wóz z pewnością utknął w błocie
— stwierdził Goffart, opisując poczucie strategicznej bezradności gabinetu wobec narastających problemów wewnętrznych i międzynarodowych.
Według brytyjskiego dziennika spadek zaufania do kanclerza wiąże się przede wszystkim z oceną skuteczności jego rządu.
Zdecydowana większość wyborców traci wiarę w to, że koalicja będzie w stanie ożywić podupadającą gospodarkę, uratować przemysł samochodowy zagrożony cłami Trumpa i chińską konkurencją oraz zreorganizować system opieki społecznej, który musi stawić czoła zbliżającemu się kryzysowi demograficznemu
— czytamy w „Guardianie”.
„Brakuje skutecznej komunikacji”
Podobną diagnozę postawił też ekspert polityczny Johannes Hillje. W rozmowie z brytyjskim dziennikiem ocenił, że brak wcześniejszego doświadczenia Merza na stanowisku szefa rządu uwidocznił jego słabości jako lidera.
Premier Merz cierpi, ponieważ jego osobiste niedociągnięcia w komunikacji i zarządzaniu pogłębiają się w obliczu kryzysu strukturalnego w kraju, którego rozwiązanie wymaga przede wszystkim dobrego zarządzania i skutecznej komunikacji
— powiedział Hillje.
Ekspert zwrócił uwagę, że apelowanie do społeczeństwa o wyrzeczenia nie wystarcza, jeśli nie towarzyszy temu przekonująca wizja przyszłości.
Surowe środki muszą być poparte wizją szerszą i bardziej atrakcyjną niż pojedyncza, bolesna reforma. Takiej wizji ewidentnie brakuje. Merz musi wpleść w swoją komunikację więcej wyjaśnień i empatii
— cytuje Hilljego „The Guardian”.
S/dw.com/The Guardian
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763874-merz-najmniej-popularny-w-niemczech-woz-utknal-w-blocie
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