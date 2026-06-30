Brutalna szarża migrantów w Hadze. Policja uciekła

W jednej z dzielnic Hagi policjanci musieli uciekać, ponieważ rozjuszony tłum migrantów próbował ich zlinczować. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać do kontroli kierującego skuterem migranta. Niestety bardzo szybko musieli się wycofać ze względów bezpieczeństwa.
Tego można się było spodziewać. W Hadze wybuchły zamieszki po pokonaniu Holendrów przez Maroko w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Podczas kiedy „pomarańczowi” pakowali już swoje walizki w dzielnicy Schilderswijk, doszło do agresywnych bójek i ataku na policjantów.
Haga. W dzielnicy Schilderswijk doszło do zamieszek po zwycięstwie reprezentacji Maroka. Zadymiarze niszczyli mienie, wzniecali pożary i atakowali policję. Policja użyła armatki wodnej, aby rozproszyć agresywny tłum. Doszło do starć, w których ranni zostali zarówno policjanci, jak i uczestnicy zamieszek. Policja dokonała kilku aresztowań. Podobne zamieszki miały miejsce również w Rotterdamie.
Marokańska diaspora w Holandii jest niezwykle liczna i dobrze zorganizowana
— napisał na X Adam Gwiazda pokazując nagrania z zamieszek.
Policja zaatakowana fajerwerkami. Widoczne w wideo tutaj w #DenHaag. Całkowity chaos po zwycięstwie
— wskazał w mediach społecznościowych „Owen”, który określa się jako dziennikarz.
Policjanci musieli uciekać
Holenderska policja przestaje kontrolować dzielnice zamieszkane w większości przez migrantów. Funkcjonariusze boją się przeprowadzać zwykłych kontroli drogowych. Próba zatrzymania kierowcy skutera w imigranckiej dzielnicy Schilderswijk w stolicy Holandii skończyła się ucieczką policjantów. Agresywny tłum migrantów zaatakował funkcjonariuszy.
Gdy dziś rano policjanci na motocyklach próbowali zatrzymać skuter w imigranckiej dzielnicy Schilderswijk w Hadze, zostali zaatakowani przez grupę „młodych mężczyzn”. Zostali otoczeni i zmuszeni do ucieczki - „musieli się wycofać ze względów bezpieczeństwa”
— napisał na X Adam Gwiazda i dołączył film pokazujący zajście.
Motocykliści policji brutalnie zaatakowani w Schilderswijk. Chcieli zatrzymać skuter. Motocykliści policji musieli uciekać dla własnego bezpieczeństwa. Obejrzyj cały filmik. Szumowina próbowała mnie też zastraszyć podczas kręcenia
— napisał na X „Owen”.
Holenderska policja ucieka przed najeźdźcami na terenie własnego kraju. Holandia przegrała w każdym aspekcie, nie tylko na boisku
— skomentował zajście poseł PiS Dariusz Matecki.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763841-brutalna-szarza-migrantow-w-hadze-policja-uciekla
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