„Król Północy” przedstawia pierwsze obietnice

Decentralizacja i plan budowy mieszkań socjalnych złożyły się na zarys programu przedstawionego przez Andy’ego Burnhama, faworyta na stanowisko nowego brytyjskiego premiera. W poniedziałkowej mowie w Manchesterze polityk zapowiedział utrzymanie dyscypliny finansowej.
Burnham ocenił, że Zjednoczone Królestwo od dekad pogrążone jest w zastoju.
Przez 10 lat politycznych turbulencji wywołanych brexitem i 20 lat spadającego poziomu życia spowodowanego kryzysem finansowym z 2008 roku, władza w Westminsterze (dzielnicy rządowej Londynu) nie pracowała dla ludzi
— stwierdził polityk.
Decentralizacja UK
Burnham zapowiedział, że będzie dążył do decentralizacji kraju, „odbierając władzę centrum i przekazując ją ludziom oraz miejscom, które potrafią wykorzystać ją najlepiej”.
Ma temu służyć utworzenie „Downing Street północy”, biura premiera na północy Anglii, gdzie powstać mają plany odbudowy przemysłu i rewitalizacji pomijanych dotąd miejscowości. Jak zadeklarował, biuro to ma stanowić „centrum nerwowe” przebudowanej Brytanii.
Polityk zapowiedział największe, od czasu zakończenia II wojny światowej, inwestycje w budowę domów socjalnych, tłumacząc, że długie kolejki ludzi oczekujących na mieszkania rujnują publiczne finanse.
Zasady fiskalne
Jednocześnie podkreślił, że nie ma zamiaru odchodzić od zasad fiskalnych przyjętych przez rząd Keira Starmera w 2024 roku, a jego plan nie będzie stanowić „ryzyka dla finansów publicznych”.
Andy Burnham podkreślił, że do momentu rozstrzygnięcia wyścigu do fotela nowego szefa laburzystów, a więc i brytyjskiego premiera, nie ma zamiaru informować, kto wejdzie w skład jego ewentualnego gabinetu.
Keir Starmer zapowiedział 22 czerwca dymisję. Powodem był narastający bunt w Partii Pracy spowodowany, między innymi, słabymi wynikami w sondażach i rezultatach w angielskich wyborach lokalnych w Anglii oraz wyborach do parlamentów Szkocji i Walii.
Partia Pracy szuka nowego lidera, a co za tym idzie - nowego szefa rządu. Na razie jedynym kandydatem jest Andy Burnham, były burmistrz aglomeracji Manchesteru.
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PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763798-krol-polnocy-przedstawia-pierwsze-obietnice
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