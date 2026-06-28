WIDEO

Katastrofa lotnicza we Francji. Wszyscy na pokładzie zginęli

  • Świat
  • opublikowano:
Jedenaście osób zginęło w katastrofie cywilnego samolotu w Tomblaine / autor: Google Maps/X
Jedenaście osób zginęło w katastrofie cywilnego samolotu w Tomblaine / autor: Google Maps/X

We Francji zginęło 11 osób znajdujących się na pokładzie cywilnego samolotu, który rozbił się w miejscowości Tomblaine koło Nancy na północnym wschodzie kraju. Na miejsce katastrofy udaje się szef francuskiego MSW Laurent Nunez.

Jak poinformowały władze lokalne, samolot transportował grupę osób, które miały wykonać pierwszy skok ze spadochronem. Portal dziennika „L’Est Republicain” podał, że zginęli: doświadczony pilot, pięciu instruktorów i pięciu uczniów. Samolot, zarejestrowany w Niemczech, to maszyna tradycyjnie używana do skoków ze spadochronem.

Wcześniej szef organizacji zrzeszającej pielęgniarzy Thierry Pechey powiedział dziennikowi, że ofiary wypadku to pielęgniarze z Nancy, którzy mieli skakać ze spadochronem. Władze lokalne nie potwierdziły tych doniesień i poinformowały jedynie o 11 ofiarach śmiertelnych.

Jak rozbił się samolot?

Dziennik „Le Figaro” powiadomił, że samolot wystartował z lotniska Nancy-Essey i rozbił się na końcu pasa startowego.

PAP/tt

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych