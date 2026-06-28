Katastrofa lotnicza we Francji. Wszyscy na pokładzie zginęli

We Francji zginęło 11 osób znajdujących się na pokładzie cywilnego samolotu, który rozbił się w miejscowości Tomblaine koło Nancy na północnym wschodzie kraju. Na miejsce katastrofy udaje się szef francuskiego MSW Laurent Nunez.
Jak poinformowały władze lokalne, samolot transportował grupę osób, które miały wykonać pierwszy skok ze spadochronem. Portal dziennika „L’Est Republicain” podał, że zginęli: doświadczony pilot, pięciu instruktorów i pięciu uczniów. Samolot, zarejestrowany w Niemczech, to maszyna tradycyjnie używana do skoków ze spadochronem.
Wcześniej szef organizacji zrzeszającej pielęgniarzy Thierry Pechey powiedział dziennikowi, że ofiary wypadku to pielęgniarze z Nancy, którzy mieli skakać ze spadochronem. Władze lokalne nie potwierdziły tych doniesień i poinformowały jedynie o 11 ofiarach śmiertelnych.
Jak rozbił się samolot?
Dziennik „Le Figaro” powiadomił, że samolot wystartował z lotniska Nancy-Essey i rozbił się na końcu pasa startowego.
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763707-katastrofa-lotnicza-we-francji-wszyscy-na-pokladzie-zgineli
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