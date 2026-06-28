„Bruksela wprowadza zakaz stosowania niektórych gazów w urządzeniach chłodniczych i zamrażarkach ze względu na ich potencjalny wpływ na globalne ocieplenie” - podaje Brussels Signal. W związku z tym niemiecki operator kolejowy Deutsche Bahn wycofuje frytki ze swojego menu na pokładzie pociągów.
Jak podaje niemiecki dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung, cytowany przez Brussels Signal, według rzeczniczki Deutsche Bahn wiele zamrażarek nie nadaje się już do użytku lub można je stosować jedynie z zachowaniem surowych ograniczeń ze względu na przepisy UE.
W rezultacie kolej rezygnuje z mrożenia frytek
— czytamy.
Currywurst bestsellerem Deutsche Bahn
Zamiast frytek pasażerom będą teraz oferowane ćwiartki ziemniaczane (kartoffelecken) do currywursta (tradycyjnych niemieckich kiełbasek). Jednak currywurst niezmiennie pozostaje jednym z bestsellerów niemieckiego operatora kolejowego, a rocznie w pociągach dalekobieżnych sprzedaje się około 600 tys. porcji.
Brak frytek już wywołał irytację wśród stałych pasażerów, którzy uważają ten skromny dodatek za niezbędny element posiłku
— pisze gazeta.
Decyzja ta jest bezpośrednią konsekwencją zmienionego rozporządzenia UE w sprawie gazów fluorowanych (UE) 2024/573, które weszło w życie w marcu 2024 r.
Przepisy te zakładają stopniowe wycofywanie fluorowanych gazów cieplarnianych o wysokim potencjale globalnego ocieplenia, wprowadzając zakaz stosowania wielu czynników chłodniczych stosowanych w komercyjnych urządzeniach chłodniczych i zamrażających.
Przewidując wprowadzenie nowych przepisów, Deutsche Bahn już wcześniej rozważało możliwość wykorzystania w swojej flocie naturalnych czynników chłodniczych (propan lub dwutlenek węgla), jednak modernizacja lub wymiana pokładowych systemów przeznaczonych do obsługi gastronomicznej okazała się kosztowna i skomplikowana.
Z powodu zakazu mrożenia produktów na pokładzie pociągów znikną również inne produkty, takie jak lody czy kostki lodu.
Brussels Signal/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763700-koniec-frytek-w-pociagach-wszystko-przez-nowe-unijne-regulacje
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