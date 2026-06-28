Prezydent USA Donald Trump pokazał w internecie wzór okolicznościowej wersji amerykańskiego paszportu, w którym znajduje się jego podobizna. Limitowana edycja dokumentów ma być wydawana chętnym z okazji 250. rocznicy niepodległości USA.
Trump opublikował wzór „Patriotycznego Paszportu” w piątek w swoim serwisie Truth Social. Zdjęcie przedstawia Trumpa stojącego z zaciśniętymi pięściami przy biurku w Gabinecie Owalnym. W tle widoczny jest tekst Deklaracji Niepodległości, a na dole umieszczono podpis prezydenta.
Nowy paszport USA, który mówi: Witamy, ale bądź grzeczny!
— napisał Trump w poście na Truth Social.
Nie wiadomo, co miał na myśli, gdyż amerykańskie paszporty są wydawane wyłącznie obywatelom USA.
Departament Stanu stwierdził, że nowy dokument „z dumą oddaje hołd” prezydentowi oraz ojcom założycielom USA
— napisała w sobotę gazeta „Washington Post”.
40 tys. egzemplarzy wyjątkowego paszportu!
Jak przekazał resort, portret Donalda Trumpa znajdzie się na wewnętrznej stronie przedniej okładki, natomiast wizerunek ojców założycieli USA będzie widniał na wewnętrznej stronie tylnej okładki dokumentu.
O paszporty z Trumpem Amerykanie mogą ubiegać się od 6 lipca do wyczerpania zapasów. Departament Stanu zapowiedział, że dostępnych będzie 40 tys. egzemplarzy.
Już w kwietniu amerykańskie media informowały, że planowane jest wypuszczenie limitowanej edycji paszportów z podobizną prezydenta.
Jak napisał „New York Times”, nowy projekt paszportu wpisuje się w szersze działania Trumpa i administracji, których celem jest umieszczanie jego nazwiska, wizerunku lub podpisu na nieruchomościach federalnych oraz programach rządowych.
Z okazji rocznicy niepodległości Federalna Komisja Sztuk Pięknych zatwierdziła też projekt pamiątkowej 24-karatowej złotej monety z wizerunkiem prezydenta USA. Również nowe amerykańskie banknoty mają być drukowane z podpisem Trumpa.
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763685-tysiace-paszportow-z-trumpem-to-limitowana-edycja
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