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Parada Równości w Oslo. W postawie Norwegów coś się jednak zmienia. SONDAŻ

  • Świat
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Oslo / autor: PAP/EPA
Oslo / autor: PAP/EPA

Główna Parada Równości przeszła wczoraj przez centrum Oslo w ostatnim tygodniu Miesiąca Dumy (Pride Month). Tymczasem 45 proc. Norwegów uważa, że wydarzenia związane ze społecznością LGBT+ są organizowane na zbyt dużą skalę - wynika z raportu Urzędu ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny (Bufdir).

W sobotniej paradzie szli przedstawiciele organizacji społecznych, firm, policji, szkół, luterańskiego Kościoła Norwegii, a także politycy, rodziny z dziećmi, orkiestry i chóry. Było to główne wydarzenie w ramach Oslo Pride - organizowanego co roku w czerwcu festiwalu obejmującego debaty, koncerty, spotkania i inne wydarzenia. Liczby uczestników tegorocznej parady na razie nie podano; w zeszłym roku wzięło w niej udział rekordowe 90 tys. osób.

Pochód odbył się w czasie, gdy w Norwegii rośnie sceptycyzm wobec skali obchodów Pride. Z przygotowanego na zlecenie Bufdir raportu „Postawy społeczeństwa wobec osób LGBT+” wynika, że 45 proc. Norwegów uważa, iż wydarzenia związane ze społecznością LGBT+ zajmują za dużo miejsca. W 2022 roku taką opinię wyraziło 32 proc. badanych.

Większa wiedza i kompetencje dotyczące osób transpłciowych i różnorodności płciowej są kluczem do zmniejszenia negatywnych postaw w społeczeństwie. Dlatego będziemy rozwijać wiedzę i działania wspierające akceptację i prawa wszystkich osób wyłamujących się z norm dotyczących płci i seksualności

— zapowiedziała w komentarzu do wyników badań Anne Magdalena Solbu Kleiven z Bufdir.

Ponad połowa badanych pozytywnie odnosi się do udziału władz publicznych w obchodach Pride, ale odsetek przeciwników takiego zaangażowania wzrósł od 2022 roku z 21 do 28 proc. W sobotnim pochodzie w Oslo wzięły udział liderki jedynie dwóch partii zasiadających w parlamencie: Ine Eriksen Soereide z Konserwatystów i Kirsti Bergstoe z Socjalistycznej Lewicy. W paradzie nie uczestniczyli premier i lider centrolewicowej Partii Pracy Jonas Gahr Stoere ani przewodnicząca populistycznej Partii Postępu Sylvi Listhaug. Nie było też liderów Liberałów, ludowców z Partii Centrum, Zielonych ani chadeckiej KrF.

Jesteśmy za tym, by wszyscy ludzie (…) byli traktowani z szacunkiem. Jednocześnie parada Pride stała się areną wielu stanowisk politycznych i haseł, których nie podzielam

— skomentował swoją nieobecność lider KrF Dag Inge Ulstein w dzienniku „Aftenposten”.

Parada Równości w Oslo odbywa się od 2022 roku przy zaostrzonych środkach bezpieczeństwa. 25 czerwca 2022 roku terrorysta związany z islamistyczną organizacją Państwo Islamskie otworzył ogień w klubie popularnym wśród osób LGBT+. Zginęły dwie osoby, a ponad 20 zostało rannych.

kk/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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