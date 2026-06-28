Niemcy ratują budżet. Szykuje się ostra podwyżka cen alkoholu

Rząd Niemiec szykuje podwyżkę akcyzy na mocny alkohol i część innych napojów alkoholowych. Z projektu ustawy wynika, że podatek wzrośnie o 20 proc., jednak eksperci doradzający resortowi zdrowia uważają, że to zbyt mało i proponują znacznie bardziej radykalne zmiany. Jaki jest cel podwyżek?
Mocny alkohol zdrożeje
Jak ustaliła Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), projekt przygotowany przez ministra finansów Larsa Klingbeila zakłada wzrost akcyzy na alkohol etylowy z 13,03 euro do 15,64 euro za litr czystego alkoholu.
Butelka napoju spirytusowego o pojemności 0,7 litra i zawartości alkoholu 40 procent objętościowych, takiego jak wódka, whisky czy rum, podrożałaby w ten sposób o 87 centów wraz z podatkiem VAT
— czytamy w dw.com, który przytacza ustalenia RND.
Nie wszystkie alkohole obejmie podwyżka
Wyższa akcyza ma objąć również wina musujące, szampana, wina likierowe oraz tzw. alkopopy.
Projekt nie przewiduje natomiast zmian w opodatkowaniu piwa. Bez zmian pozostanie także obowiązujące w Niemczech zwolnienie z akcyzy dla zwykłego wina.
Podatek podwojony?
Znacznie dalej idą rekomendacje komisji ekspertów powołanej przez minister zdrowia Ninę Warken.
Według informacji RND specjaliści proponują, aby już w 2027 r. akcyza wzrosła o ponad 40 proc., a w kolejnych latach była sukcesywnie zwiększana. W efekcie do 2029 r. podatek od alkoholu miałby zostać nawet podwojony.
Cel? Więcej pieniędzy do budżetu
Z projektu ustawy wynika, że planowane podwyżki mają przynieść budżetowi federalnemu około 400 mln euro dodatkowych wpływów rocznie.
Jak zapisano w uzasadnieniu, nowe przepisy mają służyć „konsolidacji budżetu federalnego na rok 2027 oraz planu finansowego do 2030 roku”.
Jeśli propozycje zostaną przyjęte, Niemcy dołączą do grona państw, które wykorzystują podatki od alkoholu zarówno jako źródło dodatkowych dochodów budżetowych, jak i narzędzie polityki zdrowotnej.
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SC/dw.com
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763657-niemcy-ratuja-budzet-szykuje-sie-ostra-podwyzka-cen-alkoholu
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