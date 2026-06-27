Fala upałów ogarnęła Europę. Mieszkańcy radzą sobie jak mogą, aby uchronić się przed wysoką temperaturą. Okazuje się, że w tej walce są jednak „równi i równiejsi”. Ciekawe informacje dochodzą do nas z Brukseli, a dokładnie z siedziby Komisji Europejskiej.
W piątek doszło do pilnego wyłączenia klimatyzacji w siedzibie Komisji Europejskiej. Pracownicy dostali wiadomość, że nastąpiło „przymusowe” wyłączenie systemu chłodzenia powietrza, które objęło piętra od 1. do 7. Osoby, które pracują na tych piętrach, z brakiem klimatyzacji musiały zmagać się do końca dnia.
To, co najciekawsze to to, że siedziba Komisji Europejskiej ma 13. pięter i właśnie w tym budynku swoje biuro ma szefowa KE Ursula von der Leyen. Jak czytamy, na piętrach powyżej 7. klimatyzacja działała.
Von der Leyen pracuje na 13. piętrze, a większość biur jej komisarzy mieści się na piętrach ósmych i wyższych
— czytamy.
kk/eenews.net
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763622-w-siedzibie-ke-wylaczono-klimatyzacje-ale-nie-wszystkim
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