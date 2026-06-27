W siedzibie KE wyłączono klimatyzację z powodu upałów. Ale nie wszystkim...

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Ciekawe informacje dochodzą do nas z Brukseli, a dokładnie z siedziby Komisji Europejskiej. / autor: Fratria
Ciekawe informacje dochodzą do nas z Brukseli, a dokładnie z siedziby Komisji Europejskiej. / autor: Fratria

Fala upałów ogarnęła Europę. Mieszkańcy radzą sobie jak mogą, aby uchronić się przed wysoką temperaturą. Okazuje się, że w tej walce są jednak „równi i równiejsi”. Ciekawe informacje dochodzą do nas z Brukseli, a dokładnie z siedziby Komisji Europejskiej.

W piątek doszło do pilnego wyłączenia klimatyzacji w siedzibie Komisji Europejskiej. Pracownicy dostali wiadomość, że nastąpiło „przymusowe” wyłączenie systemu chłodzenia powietrza, które objęło piętra od 1. do 7. Osoby, które pracują na tych piętrach, z brakiem klimatyzacji musiały zmagać się do końca dnia.

To, co najciekawsze to to, że siedziba Komisji Europejskiej ma 13. pięter i właśnie w tym budynku swoje biuro ma szefowa KE Ursula von der Leyen. Jak czytamy, na piętrach powyżej 7. klimatyzacja działała.

Von der Leyen pracuje na 13. piętrze, a większość biur jej komisarzy mieści się na piętrach ósmych i wyższych

— czytamy.

kk/eenews.net

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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