W Saarbrucken-Burbach w Saarze, kraju związkowym położonym na zachodzie Niemiec, w piątek o godz. 17 odnotowano najwyższą temperaturę w historii Niemiec: 41,3 stopnia Celsjusza - podała agencja dpa, powołując się na wstępne dane Niemieckiej Służby Meteorologicznej (DWD).
Jest całkiem możliwe, że będziemy mieli taką samą temperaturę jutro (w sobotę), a może nawet nieco wyższą
—- ocenił w rozmowie z AFP meteorolog z DWD Uwe Baumgarten.
Francuska agencja przekazała też, że poprzedni rekord wszechczasów dla Niemiec padł 25 lipca 2019 roku w miastach Duisburg-Baerl i Tonisvorst w Nadrenii Północnej-Westfalii, gdzie temperatura sięgnęła 41,2 st. Celsjusza.
W piątek jeszcze w dwóch miastach na zachodzie Niemiec temperatura przekroczyła 40 st. C - w Bad Kreuznach wyniosła 40,7 st., a w Trewirze - 40,1 stopnia.
Ekstremalne upały
Tygodnik „Der Spiegel” poinformował wcześniej, że z powodu upałów część szkół w Berlinie skróciła lub odwołała zajęcia lekcyjne, a poziom wody w Jeziorze Bodeńskim jest najniższy w historii pomiarów dla czerwca.
Fala ekstremalnych temperatur ma się utrzymać w Niemczech do początku przyszłego tygodnia.
Pierwszy ogólnokrajowy rekord padł już w nocy ze środy na czwartek, gdy w Bad Bergzabern w Nadrenii-Palatynacie temperatura nie spadła poniżej 26,2 st. C.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763611-fala-goraca-niemcy-przecieraja-oczy-ze-zdumienia
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.