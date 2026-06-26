Fala gorąca! Niemcy przecierają oczy ze zdumienia patrząc na termometry

  • Świat
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Upały w Niemcech / autor: EPA/CLEMENS BILAN Dostawca: PAP/EPA.
Upały w Niemcech / autor: EPA/CLEMENS BILAN Dostawca: PAP/EPA.

W Saarbrucken-Burbach w Saarze, kraju związkowym położonym na zachodzie Niemiec, w piątek o godz. 17 odnotowano najwyższą temperaturę w historii Niemiec: 41,3 stopnia Celsjusza - podała agencja dpa, powołując się na wstępne dane Niemieckiej Służby Meteorologicznej (DWD).

Jest całkiem możliwe, że będziemy mieli taką samą temperaturę jutro (w sobotę), a może nawet nieco wyższą

—- ocenił w rozmowie z AFP meteorolog z DWD Uwe Baumgarten.

Francuska agencja przekazała też, że poprzedni rekord wszechczasów dla Niemiec padł 25 lipca 2019 roku w miastach Duisburg-Baerl i Tonisvorst w Nadrenii Północnej-Westfalii, gdzie temperatura sięgnęła 41,2 st. Celsjusza.

W piątek jeszcze w dwóch miastach na zachodzie Niemiec temperatura przekroczyła 40 st. C - w Bad Kreuznach wyniosła 40,7 st., a w Trewirze - 40,1 stopnia.

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Ekstremalne upały

Tygodnik „Der Spiegel” poinformował wcześniej, że z powodu upałów część szkół w Berlinie skróciła lub odwołała zajęcia lekcyjne, a poziom wody w Jeziorze Bodeńskim jest najniższy w historii pomiarów dla czerwca.

Fala ekstremalnych temperatur ma się utrzymać w Niemczech do początku przyszłego tygodnia.

Pierwszy ogólnokrajowy rekord padł już w nocy ze środy na czwartek, gdy w Bad Bergzabern w Nadrenii-Palatynacie temperatura nie spadła poniżej 26,2 st. C.

as/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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