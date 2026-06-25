Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że zatwierdził 40-dniową „operację wpływu”, która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny. Przekazał, że rozmawiał o tym z szefem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) gen. Jewhenijem Chmarą.
SBU już od kilku miesięcy osiąga najwyższą skuteczność w obronie ukraińskich pozycji na froncie dzięki wykorzystaniu dronów różnego typu
— napisał Zełenski na platformach społecznościowych.
Dodał, że rozmawiał z Chmarą o kontynuacji działań na „długim i średnim dystansie”. Zełenski zaznaczył, że w niszczeniu „personelu i sprzętu okupanta” przoduje Centrum Operacji Specjalnych SBU „Alfa”.
Chmara kierował wcześniej tą jednostką, a od stycznia pełni obowiązki szefa całej SBU.
Ataki na bazy paliwowe i rafinerie
Wcześniej w czwartek prezydent poinformował, że ukraińskie drony dalekiego zasięgu zaatakowały bazę paliwową w odległym o ok. 300 km od linii frontu rosyjskim Kraju Krasnodarskim i dwie rafinerie w Ufie, oddalonej od bezpośredniej strefy walk o ok. 1500 km. SBU potwierdziła, że ukraińskie drony uderzyły w kluczowe zakłady rosyjskiego sektora paliwowo-energetycznego.
olnk/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763518-zelenski-chce-rzucic-rosje-na-kolana-40-dniowa-operacja-wplywu
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