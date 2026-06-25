Izrael zniszczył cmentarz kanadyjskich żołnierzy!

Izraelskie wojsko zniszczyło cmentarz w Gazie, gdzie pochowani byli kanadyjscy żołnierze, którzy zginęli służąc w siłach pokojowych ONZ po izraelskim ataku na Egipt w październiku 1956 r. – podał publiczny nadawca CBC.
Chodzi o cmentarz w dzielnicy Tuffah w mieście Gaza, którym zarządza Commonwealth War Graves Commission (Komisja Grobów Wojennych Commonwealthu). To właśnie tam pochowano 22 kanadyjskich żołnierzy, którzy zginęli podczas służby w siłach pokojowych po kryzysie sueskim w 1956 r. To ostatni żołnierze kanadyjscy pochowani poza krajem, później Kanada zmieniła zasady.
Analiza
CBC oparło swoją analizę na zdjęciach satelitarnych. Wynika z nich, że armia izraelska (Israel Defense Forces - IDF) systematycznie niszczyła kamienie nagrobne, parkowała czołgi w pobliżu cmentarza, wykorzystywała ciężki sprzęt do tworzenia nasypów, a także użyła ładunków wybuchowych na przynajmniej części cmentarza.
7 sierpnia ub.r. IDF opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym widoczne są unoszące się w powietrzu pyły po trzech podziemnych wybuchach. IDF opisała nagranie jako operację zniszczenia tunelu Hamasu w pobliżu jednego z cmentarzy w mieście Gaza. CBC analizując nagranie ustaliło, że chodzi właśnie o cmentarz, gdzie pochowani byli kanadyjscy żołnierze.
Wyjaśnienia
Dziennikarze zwrócili się do IDF o wyjaśnienia i otrzymali informację, że oddział 401 brygady wkopał się na 20-30 metrów, by zniszczyć tunel przebiegający pod cmentarzem. Działania te odbywały się w warunkach bojowych, więc nie podejmowano działań chroniących groby – przekazano dziennikarzom.
Jednak niezależna grupa dziennikarzy śledczych Bellingcat przekazała CBC, że także w kwietniu br. IDF dokonywała dalszych zniszczeń cmentarza i całkowicie zniszczono część z kanadyjskimi grobami.
Żaden przedstawiciel Kanady nie był dopuszczony na miejsce, zaś mieszkająca od pokoleń w pobliżu cmentarza rodzina Jaradeh, która opiekowała się nagrobkami musiała uciec do Egiptu – podała CBC. Ministerstwo spraw zagranicznych potwierdziło, że jest w kontakcie z „lokalnymi władzami” w Izraelu, ale nie podało więcej szczegółów.
Historyczne tło
W lipcu 1956 r Egipt ogłosił nacjonalizację Kanału Sueskiego, co naruszało interesy Wielkiej Brytanii i Francji. Izrael w porozumieniu z tymi krajami zaatakował Egipt, miało to stanowić powód do interwencji zbrojnej. W listopadzie 1956 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, która umożliwiła stworzenie i wysłanie sił pokojowych nad Kanał Sueski i na półwysep Synaj. Żołnierze mieli nadzorować wycofanie wojsk Francji, Wielkiej Brytanii i Izraela. W maju 1967 r. Egipt zażądał wycofania sił pokojowych.
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as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763444-izrael-zniszczyl-cmentarz-kanadyjskich-zolnierzy
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