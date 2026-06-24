Ultimatum Ukrainy. Zełenski ujawnia, co zrobiła Białoruś

Po ultimatum Ukrainy Białoruś wyłączyła przekaźniki wykorzystywane do sterowania rosyjskimi dronami – oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Wcześniej ostrzegał, że jeśli Białoruś nie zdemontuje tych urządzeń, uczyni to Ukraina.
Według informacji, które przekazali mi naczelny dowódca (Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Syrski), a także wywiad, od 22 czerwca odpowiednie przekaźniki przestały działać na terytorium Białorusi
— powiadomił Zełenski.
Czy zostały zdemontowane, czy nie, ja, mówiąc szczerze, jeszcze nie wiem. Ale pracujemy nad tym i bardzo uważnie to śledzę - i otrzymuję codzienne, odpowiednie raporty. Faktem jest, że te przekaźniki dziś nie działają
— oznajmił prezydent Ukrainy.
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as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763439-ultimatum-ukrainy-zelenski-ujawnia-co-zrobila-bialorus
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