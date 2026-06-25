Po ogólnokrajowej, dwugodzinnej awarii ruchu kolejowego sytuacja w Niemczech wraca do normy, choć punktowo nadal występują opóźnienia. W nocy z wtorku na środę na dworcach panował chaos komunikacyjny. Podróżnym oferowano vouchery na hotele, do komunikacji zastępczej tworzyły się długie kolejki.
Służby: Bądź czujny!
Ruch kolejowy w Niemczech odbywał się dziś rano płynnie, choć występowały jeszcze pojedyncze zakłócenia. Transport szynowy działał bez większych przeszkód także w Berlinie. Służby nadal apelowały jednak o czujność i sprawdzanie z wyprzedzeniem, czy połączenie jest aktualne i nie ma opóźnień.
W nocy na dwie godziny stanęły pociągi w całych Niemczech. Powodem była awaria systemu łączności radiowej GSM-R, opisywanego w mediach jako przestarzały. Zakłócenia dotyczyły dalekobieżnych pociągów państwowego przewoźnika Deutsche Bahn, ale także połączeń regionalnych i miejskich systemów transportowych, np. berlińskiej S-Bahn, oraz przewozów towarowych.
Chaos na dworcach
Z powodu awarii na dworcach późnym wieczorem panował chaos, pociągi były zatrzymywane na stacjach. Podróżnym oferowano vouchery na hotel, ale w wielu miastach, w tym Frankfurcie nad Menem i Osnabrueck, zabrakło miejsc noclegowych, a do niektórych miejsc bez transportu szynowego nie dało się dotrzeć.
Pasażerowie uskarżali się w mediach na brak komunikatów i relacjonowali, że zdarzało się, iż pociągi po przerwie odjeżdżały w nocy bez podania o tym wcześniej informacji. Przed punktami informacyjnymi na większych stacjach tworzyły się długie kolejki. W wagonach pociągów czekających na dworcach można było odpocząć, napić się wody i skorzystać z toalety.
Minister transportu: Nie może tak być!
Szczególnie dotknięty awarią został Frankfurt nad Menem, a także Gelsenkirchen, gdzie na stadionie Arena AufSchalke koncert grała wcześniej piosenkarka pop Helene Fischer. Zamieszanie panowało także na lotnisku w Berlinie. Podróżni, którzy wylądowali na nim wieczorem, zamiast pociągów musieli skorzystać z zastępczych autobusów, do których tworzyły się kolejki.
Po ogólnokrajowych zakłóceniach minister transportu Nadrenii Północnej-Westfalii Oliver Krischer ostro skrytykował niemiecką kolej, cieszącą się w kraju złą reputacją.
Jestem zdumiony. Fakt, że usterka techniczna zatrzymała cały ruch kolejowy w Niemczech, to nowe dno (…). Nie może być tak, że dziesiątki tysięcy ludzi muszą spędzać noc w pociągach i na dworcach z powodu awarii systemu
— powiedział agencji dpa.
Gruntowne śledztwo
Agencja dpa podkreśliła, że awaria objęła zarówno połączenia dalekobieżne, jak i regionalne w całym kraju, a także S-Bahn, prywatne linie kolejowe oraz transport towarowy. Spółka Hochbahn w Hamburgu przekazała, że awaria nie miała wpływu na ruch metra w tym mieście.
W związku z awarią niemiecki Związek Prywatnych Kolei Towarowych zażądał gruntownego śledztwa w sprawie zakłóceń. Niemiecka agencja prasowa przytoczyła wypowiedź dyrektora zarządzającego Związku, Petera Westenbergera, który podkreślił, że sprawy nie powinien tłumaczyć wyłącznie raport DB, ale - jak podkreślił - „potrzebny jest lepszy monitoring i kontrola nad funkcjonowaniem infrastruktury kolejowej”.
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SC/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/763414-kompletny-chaos-na-dworcach-w-niemczech-jedna-usterka
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